Курские волонтеры ищут дом для спасенных от живодеров Аси и Яси

- Сестрички живут сейчас в вольере за городом без внимания куратора, потому что у него полный дом животных-инвалидов, которым он не мог отказать в передержке. А Ася и Яся страдают из-за этого и очень хотят свою семью и внимания людей, - рассказывают волонтеры. - Ласковые собачки, выросшие в подушечках, согласны и на вольерное содержание, но только с теплой будкой и только вдвоем.

Бывшие жертвы живодеров попали на передержку куратора еще малышами: одна со сломанной лапой, вторая выловленная из декабрьской речки, замерзшая и очень напуганная. Сестрички росли в семье, в любви, на теплом диванчике, избалованные, сообразительные и невероятно забавные!

Люди, которые присматривали одну из подросших девчонок, уезжали ни с чем, не решившись разлучить дружных сестричек - слишком они привязаны друг к другу, забавная "сарделька" Ася и изящная "балерина" Яся. Такие разные внешне, и так похожи характерами, привычками, повадками. Они всегда вместе с разбегу прыгают в реку, обе обожают плавать и балуют себя водными процедурами до поздней осени, коротышка Ася порой использует для этого глубокие лужи, Ясмина предпочитает водичку почище и поглубже. Едят всегда из одной миски: сначала вместе из асиной, потом вместе из ясиной. Спят тоже вместе, в одинаковых позах, и судя по всему, сны им снятся тоже одни на двоих. Даже свои собачьи дела сестрички делают одновременно, присела одна – присела и вторая. Девчонки-синхронистки во всем!

На прогулках разнообразие визуального удовольствия вам обеспечено: Яся восхищает своей грацией, изяществом полета гончей, своей стремительной красотой, а Ася - собака - варан, позабавит своей коротколапой неловкостью и смешными кульбитами в траве. Такие вот разные близнецы ждут свою новую семью.

Кому в дом радость? Налетай! Девчонки пристраиваются в самые ответственные и любящие руки, в идеале в одну семью, с отслеживанием судьбы. Обе девочки стерилизованы, привиты. Приучены к выгулу и проживанию в квартире. Эти диванные собачки, несмотря на свою нежность, очень активные и требуют хорошего выгула, на благо вашего здоровья и фигуры. Могут жить в теплом вольере, с обязательными прогулками и походами на речку в теплое время года.

Друзья, присмотритесь к этим чудесным собачкам! В них столько любви и нежности! Долгими зимними вечерами сарделька-Ася будет согревать ваш бочок своим гладким тельцем на мягком диванчике, а красотка Яся - ваше сердце, благодарным и полным обожания взглядом. Обе – прекрасные охранницы и готовы бдительно оберегать хозяев и их имущество от посягательств посторонних!

Куратор 89996086567 Софья или пишите в личку https://vk.com/id124515917

Собачки находятся в Курске, возможна доставка в другие города!