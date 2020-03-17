В Курской области автомобильные пункты пропуска с Украиной пока работают в прежнем режиме

С 16 марта Украина временно закрыла 107 пунктов пропуска, в список попали и те, что на границе с Россией. В частности в списке ограничений — КПП в Луганской, Сумской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях.

Пограничные управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям уже сообщили, что некоторые автомобильные пункты пропуска через границу с Украиной уже временно закрыты. В пресс-службе погрануправления по Курской области пока отказываются пояснить ситуацию, которая сложилась на пунктах пропуска с Украиной.

На госгранице с Украиной в Курской области действует три автомобильных пункта пропуска. Два многосторонних - "Суджа" и "Крупец" и один двусторонний - "Теткино".

- Железнодорожный пункт пропуска в Курской области на границе с Украиной уже давно не работает, - рассказал "КП" пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев. - Он перестал действовать несколько лет назад, когда прекратилось железнодорожное сообщение с соседним государством.

Сергей Брянцев заверил, что все три действующие пункта пропуска на границе с Сумской областью сейчас работают:

- Пропуск товаров и транспортных средств идет в обычном режиме. Никаких ограничений тут не планируется. Что касается граждан, пояснить не могу - это уже сфера пограничного управления.

Между тем на официальном сайте пограничной службы Украины появилась следующая информация: "Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины с 17 марта по 3 апреля 2020 года международные пункты пропуска будут закрыты для международных пассажирских переходов. Также с 16 марта по 3 апреля 2020 года въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства будет запрещен. Лица, которые временно или постоянно проживают в Украине, смогут въезжать в Украину. Также представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий смогут въехать в Украину.

Реализация этих мер создаст условия для предотвращения распространения COVID-19 в Украине".

С 17 марта все международные перевозки в Украину приостановлены:

"Только часть пунктов пересечения границы будет работать для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте. Кроме того, пешеходное движение полностью прекращено".

Ранее пограничные представители Украины по Сумскому, Харьковскому и Луганскому участку проинформировали Пограничное Управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям о том, что с 1 часов (московское время) 16 марта 2020 года через автомобильные пункты пропуска, расположенные в пределах Белгородской области: «Ровеньки», «Вериговка», «Шебекино», «Нехотеевка», «Грайворон», в пределах Воронежской области: «Бугаевка», временно приостанавливается пропуск на въезд на Украину иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничение не коснется тех, кто имеет право постоянного или временного проживания на территории Украины, граждан Украины с семьями или детьми, сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных на Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Кроме этого, временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционирующие в пределах Белгородской области. А именно: в Краснояружском районе: «Колотиловка» (Россия) - «Покровка» (Украина); Валуйский район: «Логачевка» (Россия)- «Пески» (Украина).