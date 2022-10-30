В Курске семьям участников СВО бесплатно показали представление в цирке

Шоу «Клоун» на арене Курского цирка можно будет увидеть до 4 декабря Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

28 октября в Курском цирке прошло первое представление нового шоу «Клоун». Цирковой спектакль посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. На арене выступили выдающиеся артисты: клоунский музыкальный дуэт Step & Jazz, заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы с аттракционом «Бенгальские тигры», заслуженный артист РФ Сергей Просвирнин и Сергей Просвирнин-младший.

Особенным для курян это шоу делает тот факт, что режиссер постановки – наш земляк, обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев.

Официально старт нового шоу прошел 29 октября, а в эту пятницу увидеть его могли не все. Дело в том, что 28 октября в рамках благотворительной акции «Мы вместе» состоялась адресная премьера. Посетить ее могли семьи курян, мобилизованных для участия в СВО, а также беженцы из ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в Курске.

Подобные акции в Курском цирке планируют проводить и дальше Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

- Сегодня у нас премьера замечательного шоу для особенных гостей – мы поддерживаем семьи, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Очень хочется подарить им нашу любовь, заботу, надежду и внимание, - говорит директор Курского цирка Наталия Леонова. – Программа шоу очень интересная, ее действительно стоит увидеть, здесь будут и тигры, и лошади, и клоуны – все то, что любит зритель.

Под большим впечатлением юные зрители остались от номера с лошадьми Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всего комитет культуры адресно раздал 1846 пригласительных. Бесплатные билеты получили жители не только Курска, но и по области тоже. Для этого собирали специальные списки по семьям мобилизованных.

Так, например, жительница Курска Юлия пришла на представление со своей маленькой дочерью. В СВО у нее участвует брат мужа.

- В середине октября он отправился проходить боевое слаживание в одной из воинских частей, а 26 числа вместе с другими бойцами направился в район действий СВО, - рассказывает девушка. – Пригласительные мне предложили на работе, в структуре культуры. Не раздумывая, сразу приняла билеты, ведь у меня маленький ребенок, которому будет интересно посмотреть такое шоу. Сюда пришла со своей знакомой, у которой мобилизован родной дядя.

В зале практически не было свободных мест Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Другая зрительница, Татьяна, приехала в Курск из города Рубежное Луганской области. Женщина признается, последние несколько дней в родном городе она провела в подвале. Что с ее домом сейчас она не знает, в Рубежном у нее не осталось родных и знакомых.

В Курск Татьяна прибыла 20 апреля вместе с сыном, однако вскоре молодой человек уехал в другой город в поисках работы.

- Но я не осталась одна, ведь в Курск привезла верного четвероногого друга – кошку. Ей уже 14 лет, и я решила, что не смогу ее предать и оставить, поэтому теперь она всегда и везде со мной, - говорит женщина.

Сейчас Татьяна живет в одном из курских ПВР. Именно там она и получила пригласительный билет на шоу, от которого женщина осталась под большим впечатлением:

- Прекрасное представление, подготовка на высшем уровне. Нравятся все номера, смотришь и получаешь удовольствие. Очень благодарна, что нам предоставили такую возможность - сегодня оказаться здесь.

Вместе с Татьяной в ПНР проживает и Наталия, приехавшая в Курск в конце февраля из Горловки Донецкой области. В родном городе у женщины остались родной брат и супруг. С ними она старается как можно чаще поддерживать связь, однако сейчас это дается особенно тяжело - в Горловке нет электричества. Там также отсутствуют вода и отопление.

В Курск Наталья прибыла с двумя сыновьями 13-ти и четырех лет, их женщина и привела посмотреть захватывающее цирковое представление. По признанию семьи, больше всего в шоу им понравились акробаты и клоуны.

В самом центре цирковой арены разместилась огромная фигура Юрия Никулина Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

И действительно, артистам было, чем удивить зрителей. Большую часть представления заняли номера клоунов: они взаимодействовали с залом, раздавали воздушные шары, играли на барабанах, показывали шуточные фокусы.

Восхищенные возгласы у юных зрителей вызвал номер с лошадьми. Девять четвероногих красавцев под руководством дрессировщиков и наездников продемонстрировали свое мастерство на арене цирка.

Под большим впечатлением остались зрители и от гимнастов. Они виртуозно выполняли трюки под куполом цирка и на огромной фигуре Юрия Никулина, которая украшала самый центр цирковой арены.

На арене Курского цирка жонглеры показали свое мастерство Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Также зрители увидели номер с собачками и попугаями, выступление жонглеров и увлекательные танцевальные номера, которые сопровождали все представление. А в антракте каждый желающий мог полакомиться бесплатным мороженым.

Больше всего эмоций у юных зрителей вызывали номера с животными Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Подобные акции в Курском цирке планируют проводить и дальше. Следующие такие шоу смогут посетить больше беженцев из ЛДНР и Украины.

Цирковое шоу «Клоун» на арене Курского цирка можно будет увидеть до 4 декабря включительно.