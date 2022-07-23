Жители Курска хотят присвоить сельской школе имя земляка — известного авиастроителя

Виктор Владимирович еще в юности решил связать свою жизнь с авиацией

Виктор Владимирович Шишков – известный инженер и авиастроитель с трагической судьбой. Родился 16 декабря 1952 года в селе Алябьево Курского района Курской области.

На счету у талантливого курянина не меньше двух десятков изобретений. Он работал над созданием первых опытных образцов самолетов Ан-72, Ан-32, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрiя» и других машин. В 1982 году был ведущим конструктором на Ульяновском авиапромышленном комплексе. Затем занимал должность начальника конструкторского отдела, заместителя главного конструктора по самолету Ан-140 и главного конструктора ульяновского ОКБ (опытно-конструкторское бюро).

С 1985 года в Киеве был заместителем генерального конструктора АНТК (Авиационный научно-технический комплекс) имени Антонова.

В девятом классе сконструировал аэросани

Старшая сестра Виктора, Галина Полетаева, рассказала «КП», что брат с ранних лет был увлечен авиацией.

- Когда мы были совсем маленькими, в доме была целая коллекция самолетов. Вите их постоянно все дарили, некоторые он покупал сам. А однажды в школе на уроке труда из фольги и других подручных материалов сделал большую копию самолета. В девятом классе уже смог сконструировать и построить аэросани. С детства у него была какая-то связь с небом, - делится Галина Владимировна.

Особое отношение Виктора к самолетам замечали и в его родной школе.

- Виктор был честным и ответственным. Его очень уважали одноклассники и учителя. Он отлично учился, особенно хорошо ему давались точные науки: физика, математика. Помню, иногда учителя даже просили его подменить их на занятиях, когда отлучались. Витя был и очень грамотным, - вспоминает бывший директор Глебовской школы Николай Алымов, в которой учился будущий авиастроитель. – Конструкторская «жилка» проявлялась у него еще в школьные годы, когда он в старших классах сам придумывал модели самолетов, некоторые даже пробовал создавать вместе с другими ребятами. Витя сразу знал, чем будет заниматься после окончания школы.

После вуза «забрали» в известное в СССР ОКБ-153

В 1970 году Виктор с золотой медалью окончил Глебовскую сельскую школу и сразу поступил в Харьковский авиационный институт.

- Помню, как он поехал поступать в вуз и практически сразу вернулся обратно домой. Мы заволновались, думали, что-то случилось, не поступил. Оказалось, наоборот, сдал два экзамена, физику и математику, на «отлично» и его приняли, - рассказывает Галина Полетаева.

В институте Виктор Владимирович учился также отлично, был старостой группы. Трудился в студенческом конструкторском бюро, проектировал самолеты. Вместе с другими студентами он построил небольшой двухместный гидросамолет ХАИ-30, за создание которого был награжден медалью ВДНХ СССР. Этот самолет потом долгие годы использовался для обучения летчиков.

Виктор Шишков участвовал в разработке самолета Ан-140

Во время учебы Виктора в Харьковском авиационном институте кафедрой самолетостроения руководил главный конструктор ОКБ-153 (опытно-конструкторское бюро Киева) Олег Антонов.

- Среди прочих студентов он отметил именно Витю. И когда брат с «отличием» окончил вуз, Антонов сразу пригласи его работать в свое Киевское бюро, - рассказывает Галина Владимировна. - У Вити тогда уже были жена и маленькая дочь, поэтому возникли проблемы с переездом. Однако Антонов так сильно хотел, чтобы брат работал в его компании, что даже предоставил ему квартиру в Киеве. Настолько он ценил его талант.

В итоге по окончании института авиастроитель получил распределение в бюро Антонова.

Трагедия Ан-140

В конце 1990-х годов в Иране в городе Исфахан авиастроители из Харьковского авиационного института и ОКБ Антонова строили авиационный завод. Курировал строительство курянин Виктор Шишков.

23 декабря 2002 года Виктор Владимирович вместе с ведущими специалистами авиационной промышленности России и Украины летел на самолете Ан-140 на открытие завода. При подлете к аэропорту Исфахан в горах самолет потерпел катастрофу. Погибло 44 человека, в их числе и Виктор Шишков.

По предварительным данным иранских следователей, причиной трагедии стал сильный туман над городом Исфахан в центре Ирана. В связи с плохой видимостью экипаж не справился с управлением, и самолет врезался в горную гряду, после чего рухнул на землю.

23 декабря 2002 года самолет Ан-140 потерпел катастрофу

- Самолет, на котором в тот день Виктор полетел в Иран, был одним из первых серийных образцов, предназначенных для замены устаревших Ан-24. Помню, Витя показывал нам его еще на чертеже, когда только придумал, это было задолго до трагедии, - рассказывает приятель Виктора Александр Шелепов. – Смерть Вити стала для меня настоящей трагедией. У нас с ним было много планов, столько всего впереди… Последние годы его жизни мы хотели открыть авиазавод в Курске на площадке одного предприятия. Обращались в различные инстанции с этим вопросом, нам сказали немного подождать, а потом Витя погиб, и эта идея так и осталась лишь в планах.

Виктор Шишков похоронен в Киеве. На его могиле установили склеп и памятник, а в горах, где случилась катастрофа, находится стела.

Могила Виктора Шишкова в Киеве

На прощание с авиастроителем пришло много людей, прибыла и большая иранская делегация.

- На последующие годовщины смерти Вити всегда приезжали из посольства Ирана, они с большим почтением относились к моему брату, - говорит Галина Полетаева.

Последние события разъединили семью

У Виктора остались жена и двое детей, сейчас они живут в Украине. Старшая дочь нашего земляка пошла по его стопам - окончила экономический факультет Харьковского авиационного университета.

Однако с родной сестрой авиастроителя его жена и дети не общаются.

- Когда в 2014 году в Украине начались непростые времена, Крым вошел в состав России, в семье произошел разлад, - рассказывает Галина Владимировна. – Они живут в Киеве и очень болезненно восприняли события тех времен. Я им звонила, переживала, звала к нам в Курск, но они отказались. Тяжело шли на контакт. Помню, при последнем нашем разговоре они сказали, что теперь будут звонить сами. И вот, прошло уже семь лет, а я до сих пор жду, специально не снимаю домашний телефон, но ни разу никто не позвонил. Сама набрать тоже не решаюсь, особенно сейчас, не знаю, какая у них будет реакция на звонок из России. Поэтому я не в курсе, как у них обстоят дела в такое непростое время.

«Решили повременить с присвоением школе имени Виктора Шишкова, пока идет спецоперация»

Чтут память авиастроителя и на его родине. Так, на здании Глебовской школы Курского района 1 сентября 2011 года установили мемориальную доску с его именем.

- Вместе с двумя Витиными товарищами - Виктором Каширцевым и Юрием Захаровым, мы решили увековечить память о нем в школе. Собрали необходимые для этого средства и установили такую доску. Руководство школы было не против, открытие мемориала прошло в торжественной обстановке, было много людей, - рассказывает Александр Шелепов.

Полтора года назад у приятелей Виктора Шишкова появилась идея присвоить Глебовской школе имя авиастроителя. Однако путем голосования выяснилось, что большая часть педагогического коллектива против такого предложения.

- Конечно, такая реакция меня очень удивляет и расстраивает. Я считаю, что такими людьми, как Витя нужно гордиться. Как мы будем проводить патриотическое воспитание молодежи, если подобные идеи не поддерживаются? - говорит Александр.

- Мы этот вопрос поднимали, приезжал в школу глава района и дал поручение провести собрание родителей и коллектива, обсудить этот вопрос. В итоге учителя приняли решения повременить с присвоением нашей школе имени Виктора Шишкова, пока идет военная спецоперация и в Украине неспокойная обстановка, - комментирует ситуацию директор Глебовской школы Ирина Ниникина.

На здании Глебовской школы установлена мемориальная доска с именем Виктора Шишкова Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сейчас товарищи Виктора Шишкова хотят заняться реализацией еще одной идеей в память об авиастроителе.

- Мы хотим во дворе Глебовской школы поставить самолет, созданный Витей. Только нужно где-то найти хотя бы одну из моделей его изобретений, может быть, получится договориться с военными, - говорит Александр Шелепов.

Близкие Виктора Шишкова хранят память о талантливом авиастроителе и надеются, что им удастся воплотить в жизнь задуманные планы, чтобы будущее поколение знало о своем талантливом земляке и гордилось им.