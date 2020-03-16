2020-03-16T13:09:26+03:00
Общество

В Курской области стартовал проект «Большая история»

Его генеральным партнером стала компания «Металлоинвест»
Ольга ДАНИЛОВА
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Как отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров, особенно важно передавать настоящие знания о войне молодежиКак отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров, особенно важно передавать настоящие знания о войне молодежиФото: предоставлено пресс-службой
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В Курске открылась региональная площадка федерального проекта «Большая история», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральным партнером проекта в Курской и Белгородской областях стала компания «Металлоинвест». Сотрудники предприятий Компании примут участие во всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны, который пройдет 16 апреля.

Как отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров, особенно важно передавать настоящие знания о войне молодежи, воспитывать в ней гордость за Родину:

- В проектах, направленных на сохранение исторической памяти, наши сотрудники участвуют вместе с детьми, мы привлекаем и воспитанников детских садов, школ, колледжей.

В рамках проекта «Большая история» запланированы реконструкция памятников, поддержка ветеранов, легкоатлетические забеги в рамках акции «75 тысяч шагов», установка «Скамеек героев», показ патриотических фильмов.

Так, при поддержке Металлоинвест в этом году пройдут праздничные мероприятия: конкурсы рисунков, экскурсии, кинопоказы, спортивные состязания, а также журналистский конкурс имени Константина Воробьева.

Так, накануне Дня Победы в Железногорске пройдет легкоатлетическая Эстафета Победы, присоединиться к которой смогут все желающие. Также в этом году в шестой раз Металлоинвест соберет юных футболистов из регионов России и стран СНГ в рамках Международного юношеского турнира по футболу, который пройжет в Железногорске.

К проекту «Большая история» присоединились уже 43 страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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