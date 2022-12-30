«Несколько месяцев жила с сыном-инвалидом в подвале»: история жительницы Херсонской области, которая приехала в Курск

В Курск с детьми и гражданским мужем женщина приехала месяц назад Фото: Архив "КП"

«Дети до сих пор не отошли после всего, что им пришлось пережить»

Анна с тремя несовершеннолетними детьми и гражданским мужем приехала в Курск из города Алешки Херсонской области в конце ноября. Женщина признается, оставаться там было слишком опасно – постоянные обстрелы вынудили ее с детьми большую часть времени проводить в подвале дома, без воды, света и отопления.

- Мы долго не уезжали, терпели, надеялись, что скоро все закончится. В итоге все-таки пришлось бросить родной дом, все нажитое годами, потому что дети находились в постоянном страхе. Все это очень сильно на них отразилось. Они до сих пор не отошли от всего, что им пришлось пережить, - говорит женщина.

Младшей дочери Анны – два с половиной года. Средней – 11 лет, в родном городе девочка училась в школе, но в Курске в учебном учреждении обучаться пока не начала.

Старшему сыну – 15 лет. Мальчик стал инвалидом в один год, после перенесенной прививки БЦЖ. Сейчас ребенок не ходит, у него паралич, частые судороги и парализована одна сторона тела. Требуется постоянное дорогостоящее лечение, так, как признается женщина, одна лишь трубка для шунтирования обошлась в 100 тысяч рублей. Также в месяц на один из препаратов семья тратит около трех тысяч рублей, кроме того, требуется постоянно покупать памперсы. Все необходимые медикаменты семья приобретает за свои деньги.

«У мужа не получается найти работу, а я не могу оставить сына»

Сейчас семья испытывает сложности в заработке. Гражданский муж Анны за этот месяц сменил несколько подработок, трудоустроиться на длительное время у мужчины пока не получилось. Сама Анна работать не может, ей необходимо постоянно находиться рядом со своим 15-летним сыном.

- Я оформлена по уходу за ребенком-инвалидом, и вот уже 15 лет выйти на работу возможности у меня нет. Я не могу никому доверить своего сына, ведь ухаживать за ним – это очень нелегкое и ответственное дело, которое должна выполнять только я сама, - говорит Анна.

На сегодняшний день семья проживает за счет благотворительной помощи. Однако, как признается женщина, этого часто бывает недостаточно.

Люди сутки стоят в очереди за мукой

В Курске Анна с мужем и детьми пока живет в квартире, которую им выделили как беженцам. Женщина делится, что в Алешках практически не осталось местных жителей, ее родственники тоже уехали в Курскую область. Большая часть города разрушена, даже больницы практически полностью перестали работать.

Большие проблемы и с продуктами питания. Люди стоят в очередях за хлебом, порой проводят в них сутки, чтобы просто получить килограмм муки.

- Я до сих пор поддерживаю связь с теми, кто остался в Алешках. Сегодня звонила своей знакомой, она тоже старалась до последнего держаться, но в итоге, как и я, приняла решение покинуть город, - рассказывает Анна. – Ситуация там лучше не стала, обстрелы не прекращаются, люди продолжают жить в подвалах.

В каком состоянии сейчас находится дом женщины, она не знает, но делится, в те моменты, когда ей с детьми приходилось прятаться в подвалах, им помогал ее знакомый – служитель местной церкви. Он привозил воду, продукты, лекарства и деньги.

Анна признается, как бы тяжело им сейчас не было, это лучше, чем то, как они жили последние восемь месяцев в Алешках.

- Это ужасно – жить без каких-либо условий в подвале с ребенком-инвалидом, - говорит женщина. – Верю, что в ближайшем будущем мужу удастся найти постоянную работу, и в нашей семье будет достаток. В любом случае, самое главное, что сейчас мы в безопасности и мои дети спят на своих кроватях.