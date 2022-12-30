«Несколько месяцев жила с сыном-инвалидом в подвале»: история жительницы Херсонской области, которая приехала в Курск

В Курск с детьми и гражданским мужем женщина приехала месяц назад
Фото: Архив "КП"
Анна с тремя несовершеннолетними детьми и гражданским мужем приехала в Курск из города Алешки Херсонской области в конце ноября. Женщина признается, оставаться там было слишком опасно – постоянные обстрелы вынудили ее с детьми большую часть времени проводить в подвале дома, без воды, света и отопления.
- Мы долго не уезжали, терпели, надеялись, что скоро все закончится. В итоге все-таки пришлось бросить родной дом, все нажитое годами, потому что дети находились в постоянном страхе. Все это очень сильно на них отразилось. Они до сих пор не отошли от всего, что им пришлось пережить, - говорит женщина.
Младшей дочери Анны – два с половиной года. Средней – 11 лет, в родном городе девочка училась в школе, но в Курске в учебном учреждении обучаться пока не начала.
Старшему сыну – 15 лет. Мальчик стал инвалидом в один год, после перенесенной прививки БЦЖ. Сейчас ребенок не ходит, у него паралич, частые судороги и парализована одна сторона тела. Требуется постоянное дорогостоящее лечение, так, как признается женщина, одна лишь трубка для шунтирования обошлась в 100 тысяч рублей. Также в месяц на один из препаратов семья тратит около трех тысяч рублей, кроме того, требуется постоянно покупать памперсы. Все необходимые медикаменты семья приобретает за свои деньги.
Сейчас семья испытывает сложности в заработке. Гражданский муж Анны за этот месяц сменил несколько подработок, трудоустроиться на длительное время у мужчины пока не получилось. Сама Анна работать не может, ей необходимо постоянно находиться рядом со своим 15-летним сыном.
- Я оформлена по уходу за ребенком-инвалидом, и вот уже 15 лет выйти на работу возможности у меня нет. Я не могу никому доверить своего сына, ведь ухаживать за ним – это очень нелегкое и ответственное дело, которое должна выполнять только я сама, - говорит Анна.
На сегодняшний день семья проживает за счет благотворительной помощи. Однако, как признается женщина, этого часто бывает недостаточно.
В Курске Анна с мужем и детьми пока живет в квартире, которую им выделили как беженцам. Женщина делится, что в Алешках практически не осталось местных жителей, ее родственники тоже уехали в Курскую область. Большая часть города разрушена, даже больницы практически полностью перестали работать.
Большие проблемы и с продуктами питания. Люди стоят в очередях за хлебом, порой проводят в них сутки, чтобы просто получить килограмм муки.
- Я до сих пор поддерживаю связь с теми, кто остался в Алешках. Сегодня звонила своей знакомой, она тоже старалась до последнего держаться, но в итоге, как и я, приняла решение покинуть город, - рассказывает Анна. – Ситуация там лучше не стала, обстрелы не прекращаются, люди продолжают жить в подвалах.
В каком состоянии сейчас находится дом женщины, она не знает, но делится, в те моменты, когда ей с детьми приходилось прятаться в подвалах, им помогал ее знакомый – служитель местной церкви. Он привозил воду, продукты, лекарства и деньги.
Анна признается, как бы тяжело им сейчас не было, это лучше, чем то, как они жили последние восемь месяцев в Алешках.
- Это ужасно – жить без каких-либо условий в подвале с ребенком-инвалидом, - говорит женщина. – Верю, что в ближайшем будущем мужу удастся найти постоянную работу, и в нашей семье будет достаток. В любом случае, самое главное, что сейчас мы в безопасности и мои дети спят на своих кроватях.