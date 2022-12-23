«Почувствовать свое тело через импульсы животного»: в Курске проводят занятия на лошадях для особенных людей

В Курске занятия иппотерапией в рамках социального проекта проводят с 2013 года
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Лошади в жизни специалиста по иппотерапии Курской конноспортивной школы Ирины Ахватовой появились, когда ей было всего шесть лет.
- Папа привез меня на ипподром, посмотреть на лошадок, и тогда я поняла – это «мое», - рассказывает женщина. – Я начала заниматься в конноспортивной школе, однако в десятом классе «ушла» в другое направление и по желанию родителей поступила в технический вуз. Однако через 20 лет судьба снова свела меня с этими животными. Однажды мы просто заехали на ипподром, и у меня заболела душа, я поняла, что хочу вернуться обратно.
В этот момент как раз открылся набор специалистов по иппотерапии в Хреновской школе наездников под Воронежем. Ирина поступила и окончила учебу в 2003 году. С тех пор она в частном порядке занималась иппотерапией с детьми. А когда открылась Курская конноспортивная школа, общество инвалидов Курской области пригласило женщину преподавать иппотерапию особенным людям.
- Я вижу, что результаты действительно есть, поэтому очень хочется и дальше продолжать помогать таким людям. Ведь многие из них постоянно сидят в «четырех стенах», даже в школу не ходят. Поэтому очень ценно наблюдать, какие яркие эмоции они испытывают, когда видят живую лошадь и понимают, что могут к ней прикоснуться и даже прокатиться верхом, - говорит Ирина.
Наиболее полезны занятия иппотерапией людям с аутизмом и ДЦП. Когда лошадь идет, она дает импульс человеку, благодаря этому он лучше ощущает свое тело, у него начинают работать практически все группы мышц. Люди чувствуют то, что никогда ранее не испытывали. Именно поэтому занятия иппотерапией проходят без седла. Вместо него используют специальную гурту и вальтрап, так ребята лучше ощущают импульс и тепло, исходящие от животного.
- Важно понимать, что иппотерапия не вылечит болезнь полностью, но серьезные улучшения определенно появятся, плюс ко всему общение с лошадьми дает толчок к жизни, – говорит председатель курской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александр Дюкарев.
Также иппотерапия полезна для людей с проблемным зрением, так как во время занятий оно фокусируется на дальние объекты, что способствует его улучшению.
В конноспортивной школе с особенными людьми занимается конь Гостинец
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Кроме этого, положительно влияют занятия с лошадьми на людей с заболеванием опорно-двигательной системы, позвоночника, внутренних органов, дыхания.
- Подойдет иппотерапия и для тех, кто по тем или иным причинам не может ездить верхом. В этом случае человеку будет полезно и просто постоять рядом с животным, прикоснуться к нему. Ведь тактильные ощущения очень важны, человек в такие моменты испытывает яркие, положительные эмоции, у него улучшается настроение, что хорошо сказывается на психологическом состоянии, ментальном здоровье. За все время работы мне не удалось посадить на лошадь всего одного человека – девочку-первоклассницу с аутизмом. В конце занятий она лишь дотронулась до животного, и это уже было нашей маленькой победой, - говорит Ирина.
Однако в занятиях иппотерапией есть и ограничения. Они категорически противопоказаны людям с эпилепсией: любая непредвиденная ситуация может вызвать приступ, из-за чего лошадь может испугаться и навредить человеку. Также не желательны занятия для людей, недавно перенесших инсульт или инфаркт, потому что идет большая нагрузка на организм.
Для иппотерапии подойдет не каждая лошадь. Их выбирают по особым критериям. Так, животное должно быть абсолютно здоровым; обладать хорошим шагом: не косолапить и не хромать; быть спокойным: не бояться резких звуков и не реагировать, когда его трогают. Также не подойдут худые и слишком молодые лошади.
В конноспортивной школе с особенными людьми занимается всего один конь – восьмилетний Гостинец, породы «латвийская упряжная».
- Для иппотерапии он подходит по все параметрам: спокойный, умный, добрый, - говорит Ирина.
Вместо седла на занятиях используют специальную гурту и вальтрап
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Занятия длятся 30 минут, больше времени не требуется – иначе ребенок начинает сильно уставать. Начинаются они всегда с обучения: как нужно подходить к лошади и как правильно спрыгивать с нее – важно приземляться на носки, а не на пятки, иначе можно получить компрессионный удар позвоночника.
- Первое занятие у нас ознакомительное, а к девятому люди уже выполняют практически все упражнения, - делится женщина.
Занятия иппотерапией длятся 30 минут
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Во время занятий на манеже присутствуют инструктор, коневод и фельдшер. Ирина идет сбоку и выполняет с человеком разные упражнения, поддерживает его, коневод ведет лошадь, а фельдшер идет рядом и наблюдает, чтобы оказать помощь, если она вдруг потребуется. Также зачастую на трибунах за ходом занятия наблюдают родители особенных деток.
- Моему сыну 18 лет, у него ДЦП. После девяти занятий у ребенка заметны улучшения по вестибулярному аппарату, также стала лучше работать правая рука, - говорит Александр Полянский. – Для меня иппотерапия - это что-то уникальное и, конечно, очень полезное, ведь мы наблюдаем, как благодаря связи, которая устанавливается между человеком и лошадью, происходит выздоровление.
Самое сложное в работе с особенными людьми, по признанию Ирины, это помочь им перебороть боязнь животного, убедить, что ничего плохого не случится, сделать так, чтобы человек хотя бы дотронулся до лошади.
- К таким ребятам нужен особый подход, все они очень разные. Одни – спокойные, боязливые, другие – буйные, крикливые. За ними необходимо постоянное наблюдение, порой они не понимают, как нужно себя вести и сами подвергают свое здоровье опасности, например, пытаются самостоятельно спрыгнуть с лошади, - говорит женщина.
Во время занятий на манеже присутствуют инструктор, коневод и фельдшер
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего в рамках проекта по иппотерапии в год выделено девять занятий, однако Ирина признается, для того, чтобы достигнуть значительных изменений – этого мало. Заниматься нужно долго и упорно. Поэтому женщина также проводит упражнения с особенными людьми индивидуально.
- Один мальчик ходит на мои занятия уже восемь лет. За это время, занимаясь иппотерапией в комплексе с основным лечением, он стал лучше ходить и разговаривать. В самом начале нашего пути ему потребовалось полгода для того, чтобы просто научиться сидеть на лошади. А сейчас он уже выполняет все упражнения. Еще один ребенок стал самостоятельно сидеть и держать голову, - делится специалист по иппотерапии.
Социальный проект иппотерапии в Курске действует с 2013 года. За это время курс прошли более 390 человек с ОВЗ в возрасте от трех до 35 лет, состоящие в Курской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Сейчас в регионе в очереди на иппотерапию стоят 180 детей с инвалидностью. Ежегодно в проекте могут принять участие только 25 ребят.