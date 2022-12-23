«Почувствовать свое тело через импульсы животного»: в Курске проводят занятия на лошадях для особенных людей

В Курске занятия иппотерапией в рамках социального проекта проводят с 2013 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Спустя 20 лет увидела лошадей, и заболела душа

Лошади в жизни специалиста по иппотерапии Курской конноспортивной школы Ирины Ахватовой появились, когда ей было всего шесть лет.

- Папа привез меня на ипподром, посмотреть на лошадок, и тогда я поняла – это «мое», - рассказывает женщина. – Я начала заниматься в конноспортивной школе, однако в десятом классе «ушла» в другое направление и по желанию родителей поступила в технический вуз. Однако через 20 лет судьба снова свела меня с этими животными. Однажды мы просто заехали на ипподром, и у меня заболела душа, я поняла, что хочу вернуться обратно.

В этот момент как раз открылся набор специалистов по иппотерапии в Хреновской школе наездников под Воронежем. Ирина поступила и окончила учебу в 2003 году. С тех пор она в частном порядке занималась иппотерапией с детьми. А когда открылась Курская конноспортивная школа, общество инвалидов Курской области пригласило женщину преподавать иппотерапию особенным людям.

- Я вижу, что результаты действительно есть, поэтому очень хочется и дальше продолжать помогать таким людям. Ведь многие из них постоянно сидят в «четырех стенах», даже в школу не ходят. Поэтому очень ценно наблюдать, какие яркие эмоции они испытывают, когда видят живую лошадь и понимают, что могут к ней прикоснуться и даже прокатиться верхом, - говорит Ирина.

В первую очередь занятия иппотерапией нужны людям с аутизмом и ДЦП

Наиболее полезны занятия иппотерапией людям с аутизмом и ДЦП. Когда лошадь идет, она дает импульс человеку, благодаря этому он лучше ощущает свое тело, у него начинают работать практически все группы мышц. Люди чувствуют то, что никогда ранее не испытывали. Именно поэтому занятия иппотерапией проходят без седла. Вместо него используют специальную гурту и вальтрап, так ребята лучше ощущают импульс и тепло, исходящие от животного.

- Важно понимать, что иппотерапия не вылечит болезнь полностью, но серьезные улучшения определенно появятся, плюс ко всему общение с лошадьми дает толчок к жизни, – говорит председатель курской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александр Дюкарев.

Также иппотерапия полезна для людей с проблемным зрением, так как во время занятий оно фокусируется на дальние объекты, что способствует его улучшению.

В конноспортивной школе с особенными людьми занимается конь Гостинец Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Кроме этого, положительно влияют занятия с лошадьми на людей с заболеванием опорно-двигательной системы, позвоночника, внутренних органов, дыхания.

- Подойдет иппотерапия и для тех, кто по тем или иным причинам не может ездить верхом. В этом случае человеку будет полезно и просто постоять рядом с животным, прикоснуться к нему. Ведь тактильные ощущения очень важны, человек в такие моменты испытывает яркие, положительные эмоции, у него улучшается настроение, что хорошо сказывается на психологическом состоянии, ментальном здоровье. За все время работы мне не удалось посадить на лошадь всего одного человека – девочку-первоклассницу с аутизмом. В конце занятий она лишь дотронулась до животного, и это уже было нашей маленькой победой, - говорит Ирина.

Однако в занятиях иппотерапией есть и ограничения. Они категорически противопоказаны людям с эпилепсией: любая непредвиденная ситуация может вызвать приступ, из-за чего лошадь может испугаться и навредить человеку. Также не желательны занятия для людей, недавно перенесших инсульт или инфаркт, потому что идет большая нагрузка на организм.

Главное – перебороть страх и хотя бы дотронуться до лошади

Для иппотерапии подойдет не каждая лошадь. Их выбирают по особым критериям. Так, животное должно быть абсолютно здоровым; обладать хорошим шагом: не косолапить и не хромать; быть спокойным: не бояться резких звуков и не реагировать, когда его трогают. Также не подойдут худые и слишком молодые лошади.

В конноспортивной школе с особенными людьми занимается всего один конь – восьмилетний Гостинец, породы «латвийская упряжная».

- Для иппотерапии он подходит по все параметрам: спокойный, умный, добрый, - говорит Ирина.

Вместо седла на занятиях используют специальную гурту и вальтрап Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Занятия длятся 30 минут, больше времени не требуется – иначе ребенок начинает сильно уставать. Начинаются они всегда с обучения: как нужно подходить к лошади и как правильно спрыгивать с нее – важно приземляться на носки, а не на пятки, иначе можно получить компрессионный удар позвоночника.

- Первое занятие у нас ознакомительное, а к девятому люди уже выполняют практически все упражнения, - делится женщина.

Занятия иппотерапией длятся 30 минут Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Во время занятий на манеже присутствуют инструктор, коневод и фельдшер. Ирина идет сбоку и выполняет с человеком разные упражнения, поддерживает его, коневод ведет лошадь, а фельдшер идет рядом и наблюдает, чтобы оказать помощь, если она вдруг потребуется. Также зачастую на трибунах за ходом занятия наблюдают родители особенных деток.

- Моему сыну 18 лет, у него ДЦП. После девяти занятий у ребенка заметны улучшения по вестибулярному аппарату, также стала лучше работать правая рука, - говорит Александр Полянский. – Для меня иппотерапия - это что-то уникальное и, конечно, очень полезное, ведь мы наблюдаем, как благодаря связи, которая устанавливается между человеком и лошадью, происходит выздоровление.

Самое сложное в работе с особенными людьми, по признанию Ирины, это помочь им перебороть боязнь животного, убедить, что ничего плохого не случится, сделать так, чтобы человек хотя бы дотронулся до лошади.

- К таким ребятам нужен особый подход, все они очень разные. Одни – спокойные, боязливые, другие – буйные, крикливые. За ними необходимо постоянное наблюдение, порой они не понимают, как нужно себя вести и сами подвергают свое здоровье опасности, например, пытаются самостоятельно спрыгнуть с лошади, - говорит женщина.

Во время занятий на манеже присутствуют инструктор, коневод и фельдшер Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всего в рамках проекта по иппотерапии в год выделено девять занятий, однако Ирина признается, для того, чтобы достигнуть значительных изменений – этого мало. Заниматься нужно долго и упорно. Поэтому женщина также проводит упражнения с особенными людьми индивидуально.

- Один мальчик ходит на мои занятия уже восемь лет. За это время, занимаясь иппотерапией в комплексе с основным лечением, он стал лучше ходить и разговаривать. В самом начале нашего пути ему потребовалось полгода для того, чтобы просто научиться сидеть на лошади. А сейчас он уже выполняет все упражнения. Еще один ребенок стал самостоятельно сидеть и держать голову, - делится специалист по иппотерапии.

Социальный проект иппотерапии в Курске действует с 2013 года. За это время курс прошли более 390 человек с ОВЗ в возрасте от трех до 35 лет, состоящие в Курской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Сейчас в регионе в очереди на иппотерапию стоят 180 детей с инвалидностью. Ежегодно в проекте могут принять участие только 25 ребят.