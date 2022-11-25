Заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы показали курским школьникам азы дрессировки тигров

Представители знаменитой цирковой династии провели открытую репетицию для курских школьников Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 29 октября в Курском цирке проходит шоу «Клоун». Цирковой спектакль посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Среди большого количества ярких цирковых номеров со своей программой «Бенгальские тигры» выступают и заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы.

23 ноября представители знаменитой цирковой династии специально для курских школьников провели открытую репетицию. Мероприятие прошло в Курском цирке. Юные куряне стали свидетелями того, как проходит укрощение полосатых хищников, а также смогли задать вопросы цирковым артистам.

Дрессировщики показали юным зрителем часть своей цирковой программы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

- Такие мероприятия мы с братом стараемся проводить в каждом городе, куда приезжаем с гастролями. Приглашаем детей для того, чтобы показать и рассказать, что такое дрессура животных, насколько это опасно, как правильно обращаться со зверями, - рассказывает Карина Багдасарова. – Эта репетиция носит познавательный и обучающий характер, чтобы дети понимали, что животных в цирке не мучают и относятся к ним хорошо.

Такие мероприятия Карина и Артур стараются проводить в каждом городе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вопросов у школьников было много. Например, ребят интересовало, как дрессировщикам удается различать их подопечных, а, к слову, в программе «Клоун» Багадасаровы выступают аж с восемью тиграми, также юные куряне спрашивали, до какого возраста доживают полосатые хищники и как усмирить животных, в случае их беспокойного поведения. Помимо этого, ребята узнали, что в месяц для того, чтобы прокормить восемь больших кошек уходит почти полмиллиона рублей.

Каждый школьник смог прыгнуть через кольцо Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Наглядно показали Багдасаровы курским школьникам и то, как проходит дрессировка животных. Ребята завороженно смотрели, как полосатые хищники прыгают через огненное кольцо и, стоя на задних лапах, выполняют команды артистов.

- Мы показываем, что воспитывать детей и дрессировать животных – похожие занятия. Например, сегодня вы увидели, что мне пришлось повысить голос, давать громкие команды, чтобы ребята начали выполнять то, что мы им говорим. Точно так же проходит работа и с животными: как только понимаешь, что происходит какая-то внештатная ситуация – повышаешь голос. Но, на мой взгляд, воспитывать детей намного сложнее, - смеется дрессировщица.

Ребята попробовали себя в роли дрессировщиков Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

- Такого рода мероприятия мы проводим для разных категорий детей, это малоимущие ребята, инвалиды, но чаще всего просто обычные школьники, так как важно, чтобы состоялся интерактив, - говорит Артур.

Интерактив действительно состоялся, да еще и какой: ребята вошли на манеж цирка и попробовали себя в роли дрессировщиков, только вот укрощать им пришлось не тигров, а друг друга. Школьники разбились на пары, один из них давал команды, другой – выполнял их. А в завершении мероприятия каждый из ребят смог прыгнуть через кольцо.

- Такие открытые репетиции имеют большое значение для детей, ведь у них есть возможность самим задать любой интересующий вопрос нам, дрессировщикам, а также выйти на арену цирка и оказаться в роли укротителя. Думаю, каждый из ребят остался под большим впечатлением от такого интерактива, - говорит Артур Багдасаров.

Справка КП

Артур и Карина Багдасаровы – заслуженные артисты России, представители знаменитой цирковой династии, в профессию брату и сестру привел их отец, народный артист России Михаил Багдасаров. Дрессурой Карина занимается уже 33 года – в 15 лет она начала работать ассистенткой у своего отца. Артур же в 15 лет уже вышел на манеж цирка в качестве артиста.

Раньше помимо тигров Багдасаровы занимались дрессурой и других животных. Артур, например, был наездником на лошадях, а Карина выступала с собаками и змеями.