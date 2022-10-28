«Друг за друга – горой»: многодетная семья из Курска рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути к счастливой жизни

Супруги Ивановы признаются, что мечтали о большой семье

Младшая дочь появилась у Ивановых благодаря необычному сну

У Вячеслава и Татьяны Ивановых четверо детей: 15-летняя Ульяна, 13-летний Ваня, семилетние Миша и Таня. Супруги поженились в 2006 году и сразу решили – у них будет большая семья.

- Я росла в многодетной семье – у меня есть брат и сестра. Смотрела на родителей и понимала – хочу так же. Муж же был единственным ребенком, однако тоже хотел, чтобы у него было много детей, - делится Татьяна.

Несмотря на большую разницу в возрасте, дети хорошо ладят между собой

У пары – три родных ребенка, а младшая Таня находится под опекой. История ее появления в семье Ивановых весьма удивительная.

- Когда старшей дочке Ульяне было два с половиной года, ей поставили страшный диагноз «преждевременное старение». Для нас это стало настоящим шоком. Мы поехали на обследование в Санкт-Петербург, сдали анализы, и пока ждали результатов, решили поехать помолиться в часовню к Ксении Петербургской, - рассказывает Татьяна.

В эту ночь женщине приснился необычный сон. В нем она гуляла со своими детьми и встретила женщину, окруженную множеством ребятишек. Незнакомка обратилась к Татьяне с просьбой помочь ей - взять одного из детей, заверив ее, что с Ульяной все будет хорошо.

- Проснувшись, я пообещала богу, что если с моей дочкой все будет хорошо, - я обязательно возьму ребенка из детского дома. В результате диагноз Ульяны не подтвердился. Я успокоилась, что жизнь наладилась и забыла о своем обещании, - признается женщина.

Однако во втором классе девочка снова попадает в больницу, а Татьяне опять снится такой же сон.

- Тогда мы пошли в храм к нашему духовному наставнику, который нас венчал и крестил детей. Он дал нам благословение, однако у нас было много сомнений и страхов, ведь это очень ответственно – взять ребенка из детского дома, - говорит Татьяна.

Но все решила воля случая. Однажды супруги случайно увидели одну телепередачу, в которой рассказывали историю маленькой Тани. Родная мама девочки бросила ее сразу после рождения. Ребенок попал в опеку.

Ивановы твердо решили забрать Таню себе, однако их предупредили, что ребенок тяжелый, с челюстно-лицевым дефектом и заячьей губой. Но супруги сдаваться не собирались, они прошли все нужные инстанции и школу приемного родителя, сдали необходимые анализы, встали на очередь. Спустя четыре месяца им позвонили и сообщили, что Тане сделали одну операцию и ее можно забрать. На тот момент ей было десять месяцев.

- При нашей первой с Таней встрече она просидела у меня на руках два часа, - вспоминает Татьяна. – В тот момент я окончательно убедилась, что мы приняли правильное решение. Сразу позвонила супругу и сказала, что мы забираем Танюшу. С тех пор в нашей семье шесть счастливых человек.

Увлечения и традиции

Ивановы – очень активная семья, они принимают участие практически во всех городских и областных мероприятиях. Так, например, в 2017 году выиграли в конкурсе «Семья Соловьиного края». Специально для участия в нем они даже создали книгу, где рассказали всю историю их семьи.

Ребята помогают родителям по хозяйству и даже работают в огороде

Большой список увлечений и у каждого из детей, после школы они отправляются на секции и возвращаются домой лишь поздно вечером.

Ульяна занимается вокалом и играет на гуслях. Ваня – настоящий спортсмен, он увлекается смешанными единоборствами, высотной и огневой подготовкой, а также бальными танцами и игрой на гитаре. Таня и Миша тоже занимаются бальными танцами и смешанными единоборствами, а мальчик еще и играет на баяне.

- У детей практически нет свободной минуты. Говорят, что молодое поколение не отрывается от телефонов. А у нас, благодаря такой занятости, этих проблем нет. Порой ребята берут мобильник в руки буквально на десять минут в день, - говорит Татьяна.

Ивановы любят проводить много времени вместе

Есть у Ивановых и семейные традиции. В конце каждого лета они ездят на несколько дней с палатками к речке в лес. А на Рождество и на Пасху собираются всей большой семьей в доме у родителей Татьяны: играют в настольные и спортивные игры, катаются на санках и с горки, накрывают праздничный стол.

Помимо этого, каждое воскресенье семья просыпается в 05:30 утра и идет на первую службу в храм, а затем отправляется на дачу.

«Бывает трудно, но мы справляемся»

Ивановы признаются, они – счастливая семья, однако и в их идиллии бывают определенные трудности.

- Думаю, каждая семья сталкивается с какими-то проблемами. Нам, например, иногда бывает тяжело из-за нехватки финансов, - говорит Татьяна.

Особенно непросто Ивановым было во времена, когда работал только Вячеслав, а Татьяна занималась детьми. Сейчас женщина – заместитель директора по воспитательной работе в Православной гимназии, ее супруг же работает на одном из курских предприятий.

Материальную помощь извне семья практически не получала. Единственный такой случай произошел во время пандемии, когда уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова несколько раз помогала им продуктовыми пакетами. Однако Ивановы признаются, в дополнительной помощи они не нуждаются.

- У нас есть своя дача с огородом и садом, мы одеты, обуты. Хоть наш частный дом не очень большой, но нас устраивает – почти у каждого из детей есть своя комната. К тому же, сейчас мы строим второй этаж. В общем, живем хорошо, поэтому, считаю, правильнее будет, если помощь окажут тем, кто в этом больше нуждается. А таких семей в нашем регионе, к сожалению, не мало, - говорит Татьяна.

У каждого из ребят - большой список увлечений

Однако нехватка финансов – не единственные трудности, с которыми сталкиваются супруги.

- Дети ходят на большое количество кружков и секций, супруг работает, а мне бывает сложно успевать развозить их на занятия и совмещать это с работой. Но ничего, со временем и к этому привыкаешь, - делится Татьяна.

Четверо детей – не предел

Ивановы гордятся тем, что у них очень дружная семья. Все дети помогают по хозяйству, убирают, готовят, работают в огороде. Несмотря на большую разницу в возрасте, они хорошо ладят между собой и всегда друг за друга – горой.

- Начинаю ругать кого-то одного, другие сразу становятся на его защиту, выгораживают, - смеется Татьяна.

Вячеслав и Татьяна признаются, на четверых детях останавливаться не планируют.

- Танюша уже давно просит меня подарить ей сестричку. Да я и сама мечтаю еще об одном ребенке. Супруг пока немного сомневается, ведь все же это нелегко. Но, думаю, в скором времени наша семья станет еще больше, - делится женщина.