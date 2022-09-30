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Общество30 сентября 2022 9:00

Трехразовое питание и полная экипировка: в каких условиях находятся мобилизованные под Курском

КП побывала в одной из воинских частей Курской области
Кристина ГОРБАТЕНКО
После прохождения боевого слаживания батальон отправится в зону проведения СВО

После прохождения боевого слаживания батальон отправится в зону проведения СВО

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

21 сентября во всех регионах России была объявлена частичная мобилизация. Курская область – не исключение. Здесь ежедневно из военкоматов для прохождения боевого слаживания отправляются несколько десятков мобилизованных мужчин. Однако сколько всего курян должно быть призвано на службу, пока не сообщают.

Мобилизованных отправляют в воинские части, где они получают военное обмундирование и оружие. В одной из них и побывала КП.

Батальон укомплектован на 100%

Здесь боевое слаживание проходит батальон территориальных войск –куряне, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ. Обучение для подразделения, в составе которого 400 человек, продлится две недели. Это первые мобилизованные граждане Курской области, которые проходят боевое слаживание на территории региона.

Предполагается, что мобилизованные куряне будут прикрывать российские границы

Предполагается, что мобилизованные куряне будут прикрывать российские границы

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Подготовка к будущему выполнению поставленных задач идет полным ходом. На полигоне бойцы выполняют боевые стрельбы, а в воинской части проходят занятия по военным дисциплинам. Сейчас мотострелковый батальон уже укомплектован на 100%: офицерами, прапорщиками, солдатами, сержантами. Он также полностью экипирован – мобилизованным выдают имущество из неприкосновенных запасов, которое находится на вещевых складах длительного хранения Минобороны РФ. Это летний и зимний комплекты формы, состоящие из берцев, летнего костюма, зимней куртки, шапки, перчаток, нательного белья и носков. Также бойцам выдали комплекты термобелья.

- Все необходимые потребности будут продолжать восполнять и за счет бюджета Курской области, и за счет многочисленных внебюджетных пожертвований, - заверил губернатор Роман Старовойт.

В столовой бойцам на выбор дают несколько видов блюд

В столовой бойцам на выбор дают несколько видов блюд

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Личный состав обеспечен всем необходимым. В столовой – трехразовое, высококалорийное питание. На выбор дают несколько видов блюд: два первых, три вторых, три вида гарнира, три вида мяса. Из сладкого: вафли, пряники, печенье – также по выбору. Первый прием пищи у мобилизованных начинается в 07:15, ужин – в 18:15.

В казарме также все соответствует комфортному проживанию. На двухъярусных кроватях у каждого бойца индивидуальный, новый комплект постельного белья.

Никаких смартфонов

Пока мобилизованные имеют доступ к любым средствам связи, однако в ближайшее время они будут вынуждены отказаться от смартфонов. В целях безопасности в районе боевых действий разрешено использовать только кнопочные телефоны, без доступа в интернет. Их также предоставят всем, кому это необходимо.

К слову, с 29 сентября в регионе организован телефон круглосуточной «горячей линии» по любым вопросам для мобилизованных курян. «Горячая линия» работает круглосуточно, каждый боец может позвонить и получить необходимую консультацию, поддержку.

Личный состав обеспечен всем необходимым

Личный состав обеспечен всем необходимым

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мотострелковый батальон после прохождения боевого слаживания отправится в зону проведения специальной военной операции. Предполагается, что мобилизованные куряне будут прикрывать российские границы, однако окончательное решение о необходимых боевых задачах примет главнокомандующий.

- Я лично контролирую ход проведения частичной мобилизации буквально по каждому призывнику, по каждому случаю. С коллегами следим за тем, чтобы интересы и права мобилизованных не были ущемлены, - пообещал мобилизованным курянам Роман Старовойт.

На двухъярусных кроватях у каждого бойца новый комплект постельного белья

На двухъярусных кроватях у каждого бойца новый комплект постельного белья

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, улица Дзержинского 53, кабинеты №2 и №7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru.

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.

Общество: ВОПРОС ДНЯ