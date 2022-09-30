Трехразовое питание и полная экипировка: в каких условиях находятся мобилизованные под Курском

После прохождения боевого слаживания батальон отправится в зону проведения СВО Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

21 сентября во всех регионах России была объявлена частичная мобилизация. Курская область – не исключение. Здесь ежедневно из военкоматов для прохождения боевого слаживания отправляются несколько десятков мобилизованных мужчин. Однако сколько всего курян должно быть призвано на службу, пока не сообщают.

Мобилизованных отправляют в воинские части, где они получают военное обмундирование и оружие. В одной из них и побывала КП.

Батальон укомплектован на 100%

Здесь боевое слаживание проходит батальон территориальных войск –куряне, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ. Обучение для подразделения, в составе которого 400 человек, продлится две недели. Это первые мобилизованные граждане Курской области, которые проходят боевое слаживание на территории региона.

Предполагается, что мобилизованные куряне будут прикрывать российские границы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Подготовка к будущему выполнению поставленных задач идет полным ходом. На полигоне бойцы выполняют боевые стрельбы, а в воинской части проходят занятия по военным дисциплинам. Сейчас мотострелковый батальон уже укомплектован на 100%: офицерами, прапорщиками, солдатами, сержантами. Он также полностью экипирован – мобилизованным выдают имущество из неприкосновенных запасов, которое находится на вещевых складах длительного хранения Минобороны РФ. Это летний и зимний комплекты формы, состоящие из берцев, летнего костюма, зимней куртки, шапки, перчаток, нательного белья и носков. Также бойцам выдали комплекты термобелья.

- Все необходимые потребности будут продолжать восполнять и за счет бюджета Курской области, и за счет многочисленных внебюджетных пожертвований, - заверил губернатор Роман Старовойт.

В столовой бойцам на выбор дают несколько видов блюд Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Личный состав обеспечен всем необходимым. В столовой – трехразовое, высококалорийное питание. На выбор дают несколько видов блюд: два первых, три вторых, три вида гарнира, три вида мяса. Из сладкого: вафли, пряники, печенье – также по выбору. Первый прием пищи у мобилизованных начинается в 07:15, ужин – в 18:15.

В казарме также все соответствует комфортному проживанию. На двухъярусных кроватях у каждого бойца индивидуальный, новый комплект постельного белья.

Никаких смартфонов

Пока мобилизованные имеют доступ к любым средствам связи, однако в ближайшее время они будут вынуждены отказаться от смартфонов. В целях безопасности в районе боевых действий разрешено использовать только кнопочные телефоны, без доступа в интернет. Их также предоставят всем, кому это необходимо.

К слову, с 29 сентября в регионе организован телефон круглосуточной «горячей линии» по любым вопросам для мобилизованных курян. «Горячая линия» работает круглосуточно, каждый боец может позвонить и получить необходимую консультацию, поддержку.

Личный состав обеспечен всем необходимым Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мотострелковый батальон после прохождения боевого слаживания отправится в зону проведения специальной военной операции. Предполагается, что мобилизованные куряне будут прикрывать российские границы, однако окончательное решение о необходимых боевых задачах примет главнокомандующий.

- Я лично контролирую ход проведения частичной мобилизации буквально по каждому призывнику, по каждому случаю. С коллегами следим за тем, чтобы интересы и права мобилизованных не были ущемлены, - пообещал мобилизованным курянам Роман Старовойт.

На двухъярусных кроватях у каждого бойца новый комплект постельного белья Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, улица Дзержинского 53, кабинеты №2 и №7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru.

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.