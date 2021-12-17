Новогодние ярмарки 2021-2022 в Курске: площадки, расписание работы, дата открытия

Успейте купить лучшие новогодние украшения
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Новый год все ближе, а в Курске постепенно открываются места, которые особенно нравятся жителям города – новогодние ярмарки. Ведь именно там можно найти лучшие сувениры, украшения, игрушки и еще много всего, что поднимает настроение и заряжает праздничной атмосферой. «КП» рассказывает о ярмарках, которые уже начали свою работу.
Где купить новогоднюю атрибутику?
Ярмарка на Театральной площади
Как и предыдущие два года, в этот раз на новогодних праздниках наибольшие внимание курян приковано к Театральной площади. Тут, среди большого количества светодиодных инсталляций, главной елки города и Губернского катка, находится праздничная ярмарка. В небольших домиках, украшенных игрушками и еловым лапником, продается самая разнообразная сувенирная продукция: с символикой города, приуроченная к Новому году, сделанная из дерева. Большинство сувениров – это товары ручной работы. Также здесь продается большое количество игрушек для детей и взрослых, почти все они светодиодные. А еще, благодаря ярмарке, ни один курянин, гуляющий на Театральной площади, не замерзнет – в избушках продаются теплые вязаные вещи – варежки, шапки, носки.
На площади установили девять домиков, однако большинство из них еще закрыты. Думаем, что оставшаяся часть совсем скоро тоже начнет свою работу, и у курян появится возможность поднимать себе настроение еще и съедобными покупками, например, горячим глинтвейном или другими лакомствами.
Ярмарка будет работать ежедневно до 31 января.
«Елочный базар» в ЦУМе
Адрес: ул. Ленина, 12
Режим работы: пн-сб 08:00–22:00; вс 09:00–22:00
Пожалуй, главный магазин с новогодней атрибутикой в городе. Вот уже несколько лет ЦУМ радует курян большим выбором самых разнообразных украшений для Нового года. Тут и искусственные елки, и гирлянды, и мишура, и куклы деда мороза, и самые разнообразные игрушки на любой вкус, и огромное количество сувениров. Зайдя на «Елочный базар», сложно устоять и уйти с пустыми руками.
Это отличное место, где можно найти то, что сделает ваш интерьер по-настоящему праздничным и атмосферным. Кроме того, на «Елочном базаре» вы также сможете приобрести подарки своим близким.
Где купить елку?
Невозможно представить Новый год без его главного символа. В этом году в регион доставят и ели, выращенные за рубежом. Однако сколько они будут стоить, пока неизвестно. А вот цена отечественных хвойных красавиц уже сформирована. Так, в среднем стоимость сосны – 600 рублей за один метр; ель обойдется на 100 рублей дороже. Однако цена деревьев может варьироваться в зависимости от точки, где они продаются.
Продавцы утверждают, что в среднем на елку для украшения среднестатистической квартиры придётся потратить 1000 - 1500 рублей.
Официальный старт продаж начнется 20 декабря. Сейчас точки елочных базаров открылись в основном, около торговых центров.
Адреса елочных базаров:
Центральный округ
Проспект Вячеслава Клыкова – около домов № 30, №35, №92
Улица Бойцов 9-й дивизии, 185
Проспект Победы – около домов № 2, №14
Проспект Дружбы, 1
На перекрестке улицы Веспремской и проспекта Дружбы, 7
Улица Радищева, 80
Проспект Хрущева, 13
Улица Студенческая, 2
Сеймский округ
Улице Харьковская, 10/1
Проспект Кулакова, 9
Улице Сумская, 36
Магистральный проезд, 16 Б
Железнодорожный округ
На улицах Союзной, 65 и на перекрестке Октябрьской – Маяковского.
В этом списке немного мест, но зато какие! Ближе к Новому году Курск порадует открытием новых ярмарок, и у вас появится еще больше вариантов, где купить новогодние украшения и подарки.