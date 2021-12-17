Новогодние ярмарки 2021-2022 в Курске: площадки, расписание работы, дата открытия

Успейте купить лучшие новогодние украшения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Новый год все ближе, а в Курске постепенно открываются места, которые особенно нравятся жителям города – новогодние ярмарки. Ведь именно там можно найти лучшие сувениры, украшения, игрушки и еще много всего, что поднимает настроение и заряжает праздничной атмосферой. «КП» рассказывает о ярмарках, которые уже начали свою работу.

Где купить новогоднюю атрибутику?

Ярмарка на Театральной площади

Как и предыдущие два года, в этот раз на новогодних праздниках наибольшие внимание курян приковано к Театральной площади. Тут, среди большого количества светодиодных инсталляций, главной елки города и Губернского катка, находится праздничная ярмарка. В небольших домиках, украшенных игрушками и еловым лапником, продается самая разнообразная сувенирная продукция: с символикой города, приуроченная к Новому году, сделанная из дерева. Большинство сувениров – это товары ручной работы. Также здесь продается большое количество игрушек для детей и взрослых, почти все они светодиодные. А еще, благодаря ярмарке, ни один курянин, гуляющий на Театральной площади, не замерзнет – в избушках продаются теплые вязаные вещи – варежки, шапки, носки.

На площади установили девять домиков, однако большинство из них еще закрыты. Думаем, что оставшаяся часть совсем скоро тоже начнет свою работу, и у курян появится возможность поднимать себе настроение еще и съедобными покупками, например, горячим глинтвейном или другими лакомствами.

Ярмарка будет работать ежедневно до 31 января.

«Елочный базар» в ЦУМе

Адрес: ул. Ленина, 12

Режим работы: пн-сб 08:00–22:00; вс 09:00–22:00

Пожалуй, главный магазин с новогодней атрибутикой в городе. Вот уже несколько лет ЦУМ радует курян большим выбором самых разнообразных украшений для Нового года. Тут и искусственные елки, и гирлянды, и мишура, и куклы деда мороза, и самые разнообразные игрушки на любой вкус, и огромное количество сувениров. Зайдя на «Елочный базар», сложно устоять и уйти с пустыми руками.

Это отличное место, где можно найти то, что сделает ваш интерьер по-настоящему праздничным и атмосферным. Кроме того, на «Елочном базаре» вы также сможете приобрести подарки своим близким.

Где купить елку?

Невозможно представить Новый год без его главного символа. В этом году в регион доставят и ели, выращенные за рубежом. Однако сколько они будут стоить, пока неизвестно. А вот цена отечественных хвойных красавиц уже сформирована. Так, в среднем стоимость сосны – 600 рублей за один метр; ель обойдется на 100 рублей дороже. Однако цена деревьев может варьироваться в зависимости от точки, где они продаются.

Продавцы утверждают, что в среднем на елку для украшения среднестатистической квартиры придётся потратить 1000 - 1500 рублей.

Официальный старт продаж начнется 20 декабря. Сейчас точки елочных базаров открылись в основном, около торговых центров.

Адреса елочных базаров:

Центральный округ

Проспект Вячеслава Клыкова – около домов № 30, №35, №92

Улица Бойцов 9-й дивизии, 185

Проспект Победы – около домов № 2, №14

Проспект Дружбы, 1

На перекрестке улицы Веспремской и проспекта Дружбы, 7

Улица Радищева, 80

Проспект Хрущева, 13

Улица Студенческая, 2

Сеймский округ

Улице Харьковская, 10/1

Проспект Кулакова, 9

Улице Сумская, 36

Магистральный проезд, 16 Б

Железнодорожный округ

На улицах Союзной, 65 и на перекрестке Октябрьской – Маяковского.

В этом списке немного мест, но зато какие! Ближе к Новому году Курск порадует открытием новых ярмарок, и у вас появится еще больше вариантов, где купить новогодние украшения и подарки.