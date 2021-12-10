Новогодние представления для детей 2021-2022 в Курске: афиша, билеты, расписание

Подарите вашему ребенку волшебный праздник Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совсем скоро наступит Новый год, и практически для каждого родителя это время поисков лучшего детского мероприятия, будь то спектакль, концерт или музыкальное шоу. Так что, если вы хотите подарить вашему ребенку настоящую новогоднюю сказку – этот список то, что вам нужно.

Концерт «Встреча в Рождество»

Адрес: концертный зал Свиридовский - ул. Сонина, 4

Дата: 7 января, 17:00

Билеты от 150 рублей

Зрителям будет представлена яркая праздничная программа, в которой прозвучат всеми любимые песни: «С Новым годом, с Рождеством» О. Винник, русская народная «Ой, мороз, мороз», «Три зимы» К. Меладзе, «Потолок ледяной…» Э. Ханока, С. Острового, «Звенит январская вьюга» А. Зацепина, Л. Дербенева и другие композиции.

На мероприятии выступят солисты Курской государственной филармонии: Светлана Саркисян, Ольга Тарабарова, Анна Сидоренко, Варда Саакян, Дарья Переверзева, Виктор Бурцев, Никита Овчинников, Александр Разиньков, Дмитрий Калабин, а также вокальный ансамбль «Русский стиль» под руководством Виктории Прохоровой, заслуженный артист РФ Юрий Ткачев, ансамбль современного танца Jump (главный балетмейстер – Наталья Глухарева), ансамбль танца «Соловьиный край России» (главный балетмейстер – Василий Башлаков).

Ведущие концерта – Екатерина Демидова и Александр Швачунов.

Спектакль «Солнышко и снежные человечки»

Адрес: Театр кукол – ул. Радищева, 2

Дата: 24 декабря в 15:00, 26 декабря в 17:00

Зрителей ждет трогательная новогодняя история о снежных человечках – двух Снеговичках, которые отправляются к Солнышку, чтобы попросить его подольше не приходить, ведь Снеговичкам очень не хочется таять. На своем пути герои встречают Белочку, Медвежонка, Зайчика и Ворону и понимают, как важен для всех лесных жителей приход весны и появление Солнышка.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев. Художник-постановщик – Артур Вольховский. Композитор – Александр Щербаков.

Спектакль «Шурочка-Снегурочка»

Адрес: Театр кукол – ул. Радищева, 2

Дата: 4 января в 17:00, 9 января в 14:00 и 17:00

Цена билетов 230 рублей

В центре сюжета – девочка Шура, которая отправляется в лес, чтобы встретиться с Дедом Морозом и пригласить его в школу на новогодний праздник. Однако этой встрече всячески препятствует Баба-Яга с помощью филина Фили-Филимона. Зрителям предстоит увидеть, как Шура преодолеет трудности, возникшие на ее пути, и кто ей в этом поможет.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаёв

Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин

Композитор – заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко

Спектакль «Снежная королева»

Адрес: Драматический театр им. Пушкина – ул. Ленина, 26

Дата: 30 декабря в 13:00

Цена билетов от 150 рублей

Гостям представления будет показана история Снежной королевы, которая жила в далеком ледяном королевстве, занесенном вековыми снегами, и каждый день облетала свои владения, покрывая каждый уголок серебром, а иногда для веселья устраивала пургу, нагоняя страх на местных жителей. Однажды она похитила мальчика Кая, и унесла его в свой белоснежный замок. В долгий и опасный путь за ним отправилась самоотверженная Герда. И впереди ее ждали новые знакомства, увлекательные и захватывающие дух приключения.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Виктор Зорькин

Художник-постановщик – Владислав Войтович

Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры России Илья Сакин

Балетмейстер – Татьяна Шевелева

Спектакль «Веселый маскарад»

Адрес: Театр кукол – ул. Радищева, 2

Дата: 7января в 11:00 и в 17:00, 8 января в 11:00 и в 17:00

Цена билетов 230 рублей

В центре сюжета – зайчишки Белый и Серый, которые готовятся к новогоднему маскараду в зимнем лесу. Но хитрая Лиса с помощью Волка пытается осуществить коварный план и устраивает свой, необычный, маскарад с погоней и переодеваниями. Простодушным зайчикам нелегко противостоять рыжей плутовке, но тут им на помощь приходит добрый и справедливый Медведь.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаёв

Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин

Композитор – заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко

Музыкальная сказка «Двенадцать месяцев»

Адрес: концертный зал Свиридовский – ул. Сонина, 4

Дата: 25 декабря в 12:00

Цена билетов от 120 рублей

История маленькой капризной принцессы, которая считает, что все ее желания должны исполняться и что по ее велению в зимнюю стужу могут расцвести цветы. Она объявляет, что Новый год не наступит до тех пор, пока ей не принесут подснежники, и обещает щедро наградить любого, кто выполнит указ. Узнав об этом, злая мачеха отправляет в зимний лес свою падчерицу, чтобы та любыми способами раздобыла подснежники. Долго шла девочка по темному холодному лесу, уже отчаялась, но вдруг набрела на поляну, где у яркого костра грелись братья-месяцы…

Волшебную зимнюю историю С. Маршака маленьким зрителям и их родителям расскажут солисты Курской государственной филармонии. В музыкально-театральной постановке примут участие: Оркестр русских народных инструментов им. В.Гридина (художественный руководитель и главный дирижер – Павел Горбунов); Ансамбль современного танца "JUMP"(главный балетмейстер – Наталья Глухарева); мастера художественного слова и артисты филармонии: Юрий Кутафин, Василий Домашев, Анна Сидоренко, Виктория Прохорова, Сергей Положенков, Лилия Разинькова, Владислав Цывин, Евгения Халина.

Надеемся, этот список будет вам полезен. Но хотим предупредить – не стоит затягивать с покупкой билетов, ведь уже сейчас они разлетаются как горячие пирожки.