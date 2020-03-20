Город горняков Железногорск получит 1,5 миллиарда рублей на "социалку"

В Курской области произошло знаковое событие - компания «Металлоинвест», Администрации региона и города горняков Железногорска подписали программу мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2020 год.

"Второй социальный бюджет" Железногорска

Ежегодное подписание такого документа за последние годы стало уже традиционным для региона. Программе социально-экономического партнерства между госвластью и Металлоинвестом - в этом году исполняется десять лет! Первое Соглашение о трехстороннем социальном партнерстве было скреплено подписями 18 февраля 2011 года. Чтобы обозначить важность программы, достаточно сказать, что за эти годы она стала "вторым социальным бюджетом" Железногорска. Документ ежегодно актуализируют и вносят корректировки в соответствии с наиболее важными направлениями инвестиций.

По словам генерального директора компании "Металлоинвест" Андрея Варичева, Металлоинвесту очень важно, чтобы сотрудники входящих в компанию предприятий и в частности Михайловского ГОКа, расположенного в Курской области, с утра с удовольствием шли на работу, а вечером с удовольствием возвращались домой:

- Мы хотим, чтобы комфортной была среда для детей в детских садах и в учебных заведениях. Это наша смена, те, кто придут работать на предприятия нашей группы. Меняются запросы на специалистов, и поэтому надо реагировать вовремя. Поэтому часть финансируемых проектов относятся к сфере образования.

Поддержка здравоохранения, искусства, культуры и спорта занимает также весомую часть Программы. "Звезды" мировой величины приезжают с концертами, выступлениями в регионы присутствия компании, проходят выставки из фондов луших музеев мира. Это также требует существенной финансовой поддержки.

Мы дорожим каждой программой, которая создает комфортную среду не только для работников Михайловского ГОКа, но и для всех жителей Железногорска и Железногорского района. Мы чувствуем себя ответственными за создание комфортных условий работы для наших сотрудников, их благополучие - приоритет Компании.

Так, в рамках Года здоровья запланирован ремонт детской стоматологической поликлиники, работа по оснащению сердечно-сосудистого отделения второй больницы Железногорска, обеспечение доступности для пациентов лучших врачебных практик. В частности по программе "Женское здоровье" - это дистанционная консультация железногорских специалистов с медиками областного и федерального центров в наиболее сложных случаях.

Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров отметил, что эффективная работа Михайловского ГОКа вносит важный вклад в устойчивое развитие всей экономики Курской области. Так, в минувшем году налоговые платежи комбината в консолидированный бюджет региона составили около 13 миллиардов рублей. В этом году году на предприятии завершается строительство конвейера в карьере, активно обновляется техника на комбинате, вводится более мощное оборудование - экскаваторы, самосвалы. Также есть целый ряд программ по развитию ремонтных служб, автоматизации. Успехи предприятия - это заслуга людей, которые на нем работают.

Медицина, комфортная среда, дороги и образование

Регональная власть также отмечает всю важность такого социального партнерства.

- Партнерство с группой компаний "Металлоинвест", с Михайловским ГОКом, а это основной налогоплательщик, градообразующее предприятие Железногорска, одного из самых молодых, современных и красивых городов Курской области, для администрации Курской области очень важно. Это сотрудничество долгосрочное. И перед тем, как подписывать документ на этот год, мы обсудили реализацию программы прошлого, 2019 года. Она выполнена на 99,5%. Технические проблемы не позволили реализовать несколько несущественных проектов. Безусловно, в этом году мы восполним пробел. Планы на 2020 год сформулированны, согласованны. Честно говоря, не дожидаясь формального подписания этого документа, со стороны администрации Курской области, Михайловского ГОКа, уже с января началась реализация проектов. В первую очередь они направлены в этом году на развитие системы здравоохранения. Напомню, этот год объявлен Годом здоровья. Также важные направления - благоустройство и создание комфортной городской среды, ремонт автомобильных дорог, развитие спорта. Это все те вопросы, которые очень востребованы железногорцами, - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Так, в рамках партнерства или с частичным привлечением средств программы в Железногорске уже открыт целый ряд социальных объектов: ледовый комплекс «Юбилейный», детские сады №2 и №4, физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», реконструирован стадион «Горняк», построено несколько многофункциональных спортивных площадок, а также более ста детских игровых комплексов в районах города. Действуют грантовые конкурсы и программы «Школа полезного действия», «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Откликнись!»

Программы партнерства охватывают не только Железногорск, но и другие, более мелкие населенные пункты Железногорского района. На реализацию таких проектов ежегодно направляется 20 млн рублей.

Современное оборудование - для больниц и школ, низкопольный автобус и летний театр - для города

Документ на 2020 год подписали губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава Железногорска Дмитрий Котов.

Параметры соглашения таковы: инвестиции сторон в рамках СЭП 2020 года составят 1,5 млрд рублей, из которых большая часть - 827 млн рублей – вклад Металлоинвеста.

Всего за десять лет инвестиции Металлоинвеста в рамках СЭП составили 6,5 млрд рублей с учетом программы 2020 года.

Если подробнее говорить об основных направлениях социально-экономического партнерства, то это прежде всего поддержка образования, культуры, спорта, здравоохранения.

Так, как уже отмечалось, реконструкция и оснащение новым оборудованием предстоит детской стоматологической поликлинике. Это не только улучшит качество услуг, но и создаст комфортные условия для маленьких железногорцев. Также в больницы и роддом Железногорска будет закуплено современное высокотехнологичное диагностическое оборудование.

В рамках Соглашения о партнерстве индивидуальные мотивационные пакеты получат шесть специалистов-работников детской поликлиники Железногорска и районной больницы.

Большие планы и в сфере образования. Это завершение оснащения оборудованием школы №14 и детского технопарка «Кванториум», а также строительство детского сада на 370 мест в микрорайоне №13.

Что касается благоустройства городской среды Железногорска, то в рамках трехстороннего соглашения облагородят городской парк имени Н.А.Никитина. В частности, здесь реконструируют летний театр. Также за счет средств Компании в этом году закупят низкопольный автобус для Железногорска.

Кроме того, важно отметить, что Металлоинвест выступает партнером региональной площадки федерального проекта «Большая история», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его рамках в Курской области идет реставрируют памятники героям Великой Отечественной войны, проводятся конкурсы и фестивали. Уже запланированы такие акции, как «Скамейка героев» и экспозиция «Женщина на войне», спортивные мероприятия.

- Программа действует давно, охватывает самые важные социальные направления. Поэтому жители ждут ее. Для Железногорска Металлоинвест - это надежный фундамент, партнер в решении наиболее важных задач, - добавил глава Железногорска Дмитрий Котов.