Курянам показали, что они увидят на новом представлении в цирке

"КП-Курск" уже рассказывала, что 14 марта в Курском государственном цирке стартует новая программа под названием "Звезды Мирового цирка".

А накануне прямо на арене курского цирка состоялась встреча с некоторыми артистами программы. Юные зрители и журналисты смогли не только посмотреть некоторые номера "звездной" программы, но и пообщаться с прославленными артистами цирка.

А перед началом встречи всех ждал небольшой видео-экскурс в историю Курского цирка. Для тех, кто не знает, - в следующем году здание Курского государственного цирка, что на улице Александра Невского, отметит свой полувековой юбилей. Оно было построено в 1971 году, здесь выступали многие известные артисты цирка. Даже знаменитый Олег Попов!

Немало интересных "звезд" цирка куряне увидят и в рамках нового представления.

Легендарный дрессировщик Грант Ибрагимов соберет талантливейших артистов под куполом Курского циркаФото: Светлана ВОЛКОВА

Так, эквилибристы Суанбековы познакомили зрителей с фрагментами номера на “Американском колесе”. Братья выполняют трюки на очень высокой скорости: прыгают через скакалку на крутящейся установке на огромной высоте и бегут по “колесу смерти” с завязанными глазами.

Мурат Хыдыров и его воспитанник обезьянка Мик уже знакомы курским любителям цирка. В новой программе Микки покажет все свойства человека и при этом все это в шуточном и комичном стиле. Малыш полностью имитирует человека.

- Я в этом номере прислуга, а он Король, - говорит дрессировщик.- Он мне больше как сын, нежели артист. Просто совместили работу и нашу жизнь.

Кстати, помимо работы в цирке Мик еще снимается в кино и "Ералаше".

Эталонные номера «Свобода лошадей» и «Шимпанзе в ресторане» под руководством Мурада Хыдырова – это уже классика циркового искусства.

Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты - все это ждет курян на новом представлении начиная с 14 марта. Так, Народный артист России Грант Ибрагимов представит уникальный медвежий аттракцион, где его подопечные не только танцуют, жонглируют и играют в мяч, но и выполняют трюки на гироскутере, которые по праву считаются новаторством в мире дрессуры!

А одна из самых красивых артисток цирка, воздушная гимнастка Евгения Полусалова представит на суд зрителя зрелищный номер «Вьюга» в жанре корд-де-волан.

Курян ждет еще одно незабываемое представлениеФото: Светлана ВОЛКОВА

Тандем силы и красоты, мужественности и грациозности Ульяна и Филипп Воробьевы и их очаровательные питомцы: еноты и носухи, кошки и собаки – заставят поверить в волшебство дрессуры и трюка, которое под силу воплотить в жизнь лишь талантливому семейному творческому союзу, влюбленному в свое дело.

И, конечно же, между номерами зрителей будет веселить великолепный дуэт коверных Сергея Гульченко и Юрия Филатова «Джамелли».

Поэтому всех курян уже в эти выходные ждут в цирке.