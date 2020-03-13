2020-03-13T12:21:37+03:00
Общество

Сбербанк поможет Курской области в решении социально значимых задач

В администрации Курской области состоялась встреча управляющего Курским отделением ПАО Сбербанк Сергея Хорова с губернатором Курской области Романом Старовойтом
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Стороны обсудили ряд социально значимых для региона задач, которые можно решить с помощью государственно-частного партнёрства.

- Мы проводим эту встречу, чтобы обсудить взаимодействие администрации Курской области и ПАО Сбербанк. У нас есть проект дорожной карты. Сейчас особенно важно изучить те вопросы, решение которых позволит ускорить строительство социальных объектов, - сказал Роман Старовойт.

Сергей Хоров отметил, что банк готов продолжать партнерские отношения в реализации социальных проектов. Это касается поддержки здравоохранения, спорта, образования, создания инновационных решений.

- Мы прорабатываем ряд направлений. Один из них – строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, крытой ледовой арены и футбольного манежа. Подобран специальный концессионер, ведем эту работу. Также мы заинтересованы в строительстве фельдшерских акушерских пунктов. В регионе есть потребность в возведении таких объектов. Сейчас проводим сбор совместной информации для построения финансовой модели, - сообщил управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров.

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Роман Старовойт напомнил, что в Курской области планируется запуск аналога системы первичного звена здравоохранения Белгорода, включающего в себя офисы врачей общей практики. Глава региона предложил изучить вариант государственно-частного партнерства строительства этих объектов.

На встрече рассмотрели возможные варианты приобретения спецтехники с применением лизинговых схем, также внимание уделили и реализации проектов в части цифровизации региона. Были представлены решения по цифровой трансформации и практическому воплощению концепции «Умный город». Кроме того, Сбербанк готов предложить региону технологии по распознаванию лиц и речи для использования в различных сферах, в том числе для программ по безопасности.

- Мы готовы реализовать опыт, который есть у ПАО Сбербанк. В частности, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и на его базе строительство системы «Умный город». Он строится с применением облачных сервисов. Мы готовы создать рабочую группу и с учетом специфики потребностей региона рассмотреть возможности реализации сервисов, - добавил управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров.

На встрече также обсудили возможность реализации с участием ПАО Сбербанк проекта «Единый платежный документ». Платформа внедрена в 10 регионах России. В частности, отмечен успешный опыт Тульской области.

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