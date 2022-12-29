В Курске состоялась премьера новогоднего циркового шоу

Зрители увидели представление «Новый год в Лукоморье» по мотивам сказок А.С. Пушкина Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

28 декабря в Курском цирке состоялась премьера новогоднего циркового представления «Новый год в Лукоморье» по мотивам сказок А.С. Пушкина. Гости погрузились в волшебный мир, который в своих произведениях создавал великий русский поэт и писатель.

Многим зрителям понравился номер с верблюдами Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На цирковой арене, под куполом которой установили тот самый дуб с цепью из сказки Пушкина, праздничное настроение гостям создавали всем известные персонажи: Кощей, Шамаханская царица, Леший, Черномор, русалки, Серый Волк, Царевна и Царевич. И даже сам Александр Сергеевич Пушкин выступил в роли рассказчика.

Праздничное настроение зрителям дарили артисты балета Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В программе - захватывающие номера акробатов и воздушных гимнастов, а также яркие выступления певцов и артистов балета.

Под большим впечатлением гости остались от Силача, который голыми руками гнул металл и даже настоящие рельсы.

Цирковой артист голыми руками гнул рельсы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Конечно, не обошлось без, пожалуй, самых любимых номеров юных зрителей – выступлений с животными. По манежу цирка на лошадях промчались всадники, а два верблюда и ламы послушно выполняли команды дрессировщиков.

Завораживающее выступление сказочных русалок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Премьера состоялась в рамках благотворительной Губернаторской елки. Посетить мероприятие бесплатно смогли и семьи участников специальной военной операции.

- Учитывая сегодняшнюю ситуацию, мы стараемся создать праздничное настроение для членов семей наших военнослужащих. Конечно, особое внимание уделяем детям, организовали Губернаторские елки, в которых задействованы драматический театр, филармония, цирк и областной Дом народного творчества, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Всего более 17 тысяч ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей-сирот, а также семей военнослужащих посетят такие новогодние шоу. Также несколько представлений покажут для детей из ДНР и ЛНР.

Воздушные гимнасты изящно парили под куполом цирка Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, на премьере новогоднего представления в зале практически не было свободных мест. Девятилетний Саша пришел со своей бабушкой. В СВО у него участвует отец, который был мобилизован. Мальчик сказал, что он в восторге от циркового шоу, больше всего ему понравились сказочные русалки.

А 15-летняя Анастасия на шоу пришла с мамой, 14-летней сестрой и шестилетним братом. Папа девочки сейчас находится в зоне СВО, он был мобилизован 29 сентября.

- Очень интересное и захватывающее представление. Рада, что мне удалось его посетить. Больше всего понравились, конечно же, животные. В восторге от номеров с лошадьми и верблюдами, - говорит девочка.