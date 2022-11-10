«Не смог бросить четвероногого друга»: в Курске беженец из Харькова месяц жил в ржавой «шестерке»

Александр Васильевич называет Бориску единственным членом своей семьи. фото: канал "Зоомама"

«От дома и машины остался лишь пепел»

Уроженцу Харькова, майору пожарной службы на пенсии Александру Иванову (фамилия изменена по просьбе героя публикации – прим. ред.) 68 лет. Пытаясь скрыться от бомбежек, на старенькой, ржавой «шестерке», которую ему дали соседи, он эвакуировался в Белгород, где прошел все необходимые процедуры, чтобы ему присвоили статус беженца. Там его разместили в специальном временном лагере, а спустя несколько дней распределили в Курск и официально заселили в одну из городских гостиниц.

Как признается сам Александр Васильевич, от его машины и дома давно остался только пепел. Харьков он покинул не один, а со своим верным другом – 13-летним псом по кличке Бориска. Однако такая компания и стала главным препятствием на пути к проживанию в курских ПВР.

Бориске 13 лет.фото: канал "Зоомама"

Дело в том, что Бориске остаться в гостинице не разрешали, объясняя это тем, что пес слишком большой – на пару килограммов больше нормы. Однако в самой гостинице, какая она - это норма, нам не ответили, а сказали лишь, что проживать у них в номерах запрещено с любыми домашними животными. Мужчине предложили остаться в ПВР одному, ему даже выделили номер, однако Александр категорически отказался расставаться со своим четвероногим другом, ведь Бориску он называет единственным членом своей семьи. Жена пенсионера умерла, а других близких родственников, которые могли бы помочь мужчине, у него нет. Бориска же из-за пережитых обстрелов очень боялся громких звуков, его нельзя было оставлять одного, так как он начинал переживать и на нервной почве даже снимал обивку в машине.

Мужчине не оставалось ничего другого, как остаться жить в «шестерке», на которой он эвакуировался из Харькова. Автомобиль был припаркован возле той самой гостиницы, где проживали беженцы и куда не пустили пенсионера с собакой. В гостиницу Александр заходил лишь, чтобы поесть и взять теплой каши для Бориски, ведь корма у него не было.

Александр и Бориска жили в машине под окнами гостиницы. фото: канал "Зоомама"

- Конечно, тут абсолютное равнодушие со стороны людей. Человек целый месяц жил в машине, это все видели, но ничего не делали. Понимаю, что есть определенные правила, но пенсионер был под окнами гостиницы, неужели нельзя было ничего придумать? Человеку теперь бомжем становиться, если он приехал к нам со своим животным? – недоумевает зооволонтер, создатель канала «Зоомама» Инна.

В таких условиях мужчина прожил целый месяц, однако вскоре осознал, что с приближением холодов находиться в машине становится слишком опасно. К тому же, у мужчины больное сердце, в Харькове он стоял в очереди на операцию. Нужно было что-то делать. И тогда он позвонил Инне.

За три дня обзавелся новым жильем

- Мы с волонтерами не раз уже посещали беженцев – привозили подарки для их животных, поэтому у людей, проживающих в гостинице, были на слуху. Они и рассказали о нас Александру. Но обратиться к нам за помощью ему посоветовала его сестра, которая сейчас живет в Италии, - рассказывает Инна.

Однако просто так просить о жилье Александр Васильевич не стал. Он предложил свои услуги – взамен на крышу над головой мужчина хотел работать сторожем или сотрудником по уходу за животными.

Инна сразу принялась помогать пенсионеру. У самой женщины есть только услуги зоогостиницы, поэтому приютить у себя Александра и Бориску она не могла. Зооволонтер звонила по объявлениям о сдаче квартиры, но сдавать жилье беженцу с собакой желающих не было.

- В Курске не предусмотрены условия для беженцев с животными. Да, в некоторых гостиницах разрешают жить с четвероногими, мы приезжали туда, оказывали им помощь, однако там могут находиться питомцы только маленького размера, - говорит Инна. - Мне кажется, этот вопрос необходимо рассмотреть. Может быть, создать отдельный небольшой участок для домашних животных, придумать какие-нибудь вагончики, прикрепленные к ПВР.

Но мир не без добрых людей, благодаря Инне и ее подписчикам удалось собрать деньги для Александра Васильевича - пенсионеру купили продукты, новую одежду и игрушки для Бориски. А буквально через три дня у мужчины появилось новое жилье. Сейчас Александр Васильевич проживает в Подмосковье. Мужчину приютила семейная пара Татьяна и Валерий – неравнодушные подписчики канала Инны. Они предоставили Александру и Бориске свою трехэтажную дачу, сами живут по соседству, всячески помогают мужчине и постоянно поддерживают с ним связь. К тому же, Татьяна – врач, она поможет Александру Васильевичу с лечением, а Валерий сможет предоставить работу в своей фирме. Мужчина уже сдружился со своими спасителями, по его словам, у них сразу нашлись общие интересы.

Теперь Александр и Бориска живут в трехэтажном доме в Подмосковье. фото: канал "Зоомама"

Еще одна хорошая новость в том, что Александр сможет сделать операцию, если она ему потребуется – нужную сумму также собрали подписчики канала Инны.

История Александра Васильевича закончилась хорошо, однако таких, как он, может быть еще не один человек. И нет гарантии, что всем так повезет.