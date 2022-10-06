В курские пункты временного размещения привезли школьную форму и канцтовары

Школьные принадлежности получили около 200 детей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

5 октября представители московского благотворительного фонда и городского управления ГО и ЧС побывали в пунктах временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Фонд доставил гуманитарную помощь в шесть курских ПВР – школьную форму, канцтовары и сладости получили около 200 детей.

- Мы решили, что люди, которые будут приезжать за помощью в нашу страну, очень сильно нуждаются в нашей поддержке. Особенно хотелось помочь детям, семьям беженцев. Ведь, как правило, они, покидая свои родные дома, берут с собой только самое необходимое и практически без ничего приезжают в незнакомые места, обосновываются с нуля, - говорит основатель и один из соучредителей благотворительного фонда Людмила Юфимичева. – Мы узнали, что многие дети-беженцы будут ходить в курские школы. Естественно, сразу решили привезти им самое необходимое – школьную форму и канцтовары.

По словам Людмилы, школьную форму для каждого ребенка собирали индивидуально: в соответствии с размерами и запросами. Старались учесть все пожелания.

Также все беженцы школьного возраста уже обеспечены учебниками Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Скоро подобную гуманитарную помощь доставят и в соседний Белгород, а также всем новоприбывшим в Курск беженцам.

- Мы обязательно продолжим свое сотрудничество с администрацией Курска и Курской области. Так что это не единственная помощь, которую мы будет сюда привозить. В дальнейшем наша поддержка будет распространяться не только на беженцев, но и на другие сферы, например, окажем всю необходимую помощь домам престарелых, - пообещала второй соучредитель фонда Юлия Анисимова.

В ПВР беженцам предоставляют все необходимое Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сейчас в Курске находится девять пунктов временного размещения, в них живут 1420 человек, в том числе 776 детей, из которых 259 – школьники. Однако информация по количеству беженцев ежедневно меняется в зависимости от того, сколько людей прибыло и сколько выехало из города.

Сейчас на территории Курска находится девять пунктов временного размещения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Первый заместитель главы администрации Курска Николай Цыбин заверил, что в пунктах временного размещения беженцам предоставляют все необходимое - трехразовое питание, спальные принадлежности, средства личной гигиены:

- Со всеми жалобами, которые поступают нам от людей, проживающих в ПВР, мы разбираемся индивидуально. Однако таких обращений очень мало и, как показывает практика, чаще всего они не обоснованы.

Также заместитель мэра сказал, что в Курске все беженцы школьного возраста уже обеспечены учебниками и местами в учебных учреждениях.