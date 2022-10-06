«Сначала пробежала до соседнего подъезда, а затем - марафон»: пенсионеры из Курской области тренируются каждый день и участвуют во всероссийских соревнованиях

Всего в Спартакиаде участвовали 670 человек

В конце сентября в Тольятти прошел финал VII Спартакиады пенсионеров России – крупнейшие всероссийские спортивные соревнования формата 55+. Курскую область представляла команда из восьми человек в возрасте от 57 до 75 лет. КП пообщалась с некоторыми из них и узнала, как сохранить в здоровом теле здоровый дух.

«В 70 лет научилась плавать»

Валентине Петровне Подвысоцкой из Железногорска 75 лет. Женщина признается, до 40 лет у нее были большие проблемы со здоровьем: сердечная недостаточность и частая потеря сознания. Никакие лекарства не помогали. Однажды она прочла в «Комсомольской правде» заметку о беге. И, по словам Валентины Петровны, именно он ее и спас.

- Сначала делала небольшую зарядку, было тяжело, кружилась голова. Тогда я останавливалась, ложилась на диван, когда головокружение проходило, – продолжала. Делала раз по десять: наклоны, повороты, поднимала руки вверх. Постепенно сил стало больше, и я начала бегать. Сначала от своего подъезда до соседнего. Через полгода добегала до конца дома, а затем стала бегать в парк и делать там зарядку, - рассказывает пенсионерка.

В парке Валентина познакомилась с такими же спортсменками, которые пригласили ее в клуб любителей бега и ходьбы «Оптимист» в Железногорске. Там тренер рассказал пенсионерке, как правильно бегать и что делать, чтобы не терять сознание. Через год женщина уже пробегала десять километров и принимала участие в марафонах, где почти всегда занимала первые места.

Во Всероссийской Спартакиаде участвовала впервые. Какой-то особенной подготовки к соревнованиям не было, женщина признается, в основном она тренировала выносливость и скорость. В итоге с поставленной задачей справилась легко и без травм, заняла 12 место в легкой атлетике категории 70+.

Однако бег – не единственное спортивное увлечение Валентины Петровны. В 70 лет она научилась плавать, теперь занимается этим два раза в неделю. Также зимой женщина ходит на лыжах и катается на коньках.

Курские спортсмены заняли 40 место

- Благодаря спорту мне стало очень интересно жить, - признается женщина. – Но самое главное – улучшилось здоровье, я больше не теряю сознание, не болею простудой, у меня идеальное давление. И это притом, что никакие лекарства я не принимаю, - говорит пенсионерка.

Теперь каждый день Валентины Петровны начинается в шесть утра с зарядки: пробежка где-то километр и несложные упражнения. Занимается женщина самостоятельно по собственно разработанной программе. С тренером видится редко, так как тренировки совпадают с подработкой – Валентина Петровна – продавец в магазине.

- Когда я была молодой, думала, что никогда не стану старенькой, хромой бабушкой, которая ходит с палочкой. Мне кажется, так считают все. Но это ошибочное мнение, поэтому, чтобы быть здоровыми в зрелом возрасте, советую молодым уже сейчас заниматься спортом и следить за своим самочувствием. Ну и конечно, тут важно преодолевать свою лень. Если хочешь быть здоровым – не откладывай на потом, поднимайся и начинай заниматься любым видом спорта, - советует Валентина Петровна.

«Пять раз в неделю — тренировки по четыре часа»

72-летний уроженец Золотухинского района Владимир Михайлович Юшков спортом занимается с пятого класса: футбол, хоккей, лыжи. А в 15 лет увлекся легкой атлетикой и не расстается с ней по сей день.

Владимир Михайлович – Кандидат в мастера спорта. За его спиной участие в большом количестве спортивных соревнованиях, среди которых: Чемпионат Европы по легкой атлетике, Всемирные спортивные игры в Италии, «Берлинский марафон», марафон «Белые ночи» и многие другие.

В Спартакиаде участвовал впервые, занял десятое место в легкой атлетике в категории 70+. Однако признается, что эти соревнования дались ему не так легко, как хотелось бы.

- В июне на финише «Белых ночей» я получил травму ноги. После этого не бегал три месяца, поэтому к соревнованиям подготовиться не удалось. Если бы был в форме, то бился бы за первые места, - говорит пенсионер.

Спортивную профессиональную карьеру Владимир Михайлович завершил в 31 год и стал просто любителем. Уже более 15 лет руководит клубом любителей бега «Меркурий».

Тренируется каждый день: бегает, занимается на брусьях, перекладине и других тренажерах. Пять раз в неделю тренировки длятся четыре часа, а в остальные два дня – более легкие и занимают немного меньше времени.

- Мне 71 год, но бегаю наравне с молодыми. Поэтому, конечно, очень важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Ведь это придает силы, повышает выносливость и улучшает самочувствие, - говорит Владимир Михайлович.

Глядя на таких людей, хочется жить

Галина Ивановна Гладких из Курчатова плаваньем занимается с девяти лет. Женщина окончила физкультурный вуз, а сейчас работает инструктором по спорту в профкоме Курской АЭС, а также тренирует детей и подростков в Курчатовском бассейне «Энергетик».

- Иногда из-за работы не удается уделять столько внимания спорту, сколько хотелось бы. Но я все равно поддерживаю себя в форме: стараюсь много ходить, веду здоровый образ жизни, ну и конечно, в моем распорядке дня всегда присутствует зарядка, - говорит женщина.

Галина Гладких занимается спортом с девяти лет Фото: материалы пресс-служб

Галина Ивановна – Кандидат в мастера спорта, принимала и принимает участие во многих соревнованиях. Однако на Спартакиаду ездила впервые. Женщина признается, особой подготовки к соревнованиям не было, ведь она и так постоянно поддерживает себя в спортивной форме – занимается несколько раз в неделю.

- Самой старшей участнице было 83 года. Когда ее награждали, она на сцену поднималась бегом, ее даже бабушкой было сложно назвать. А самому старшему участнику было 86 лет, - делится Галина Ивановна. – Смотря на таких людей, хочется жить, забываешь о своих «болячках». Ведь в таком зрелом возрасте они находят в себе силы и приезжают участвовать в соревнованиях. Это достойно уважения!

Всего в Спартакиаде участвовали 670 человек из 73 регионов, а также команда из Донецкой республики. Курские спортсмены заняли 40 место, а по ЦФО - девятое.