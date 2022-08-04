Курянка создала лавандовую ферму в деревне

Алена Лобынцева решила создать лавандовую ферму после путешествия во Францию. фото: Григорий Пашков

Курский Прованс

Идея создать собственную лавандовую ферму появилась у Алены Лобынцевой после поездки во Францию в 2014 году. Девушка путешествовала по Провансу и остановилась в маленьком семейном отеле недалеко от Сен-Реми.

- Хозяева, красивая пара в возрасте, каждое утро будили нас запахом свежесваренного кофе и круасанов, накрывали чудесные завтраки в саду под огромными пиниями в окружении лаванды, в общем, делали все, чтобы мы влюбились в их уютный отель и Прованс, - рассказывает девушка.

Лавандовое поле в Черноземье требует большего труда и ухода, чем на Юге

Сразу после возвращения из Франции Алена решила продолжить свое «знакомство» с лавандой. Она стала изучать литературу про растение, искать саженцы и семена. И сразу столкнулась с первыми трудностями.

- Тогда информации о выращивании лаванды в наших широтах было мало, а противоречий в ней было больше, чем соцветий на кустике лаванды, поэтому все приходилось познавать опытным путем, - признается девушка.

Сначала в саду появился всего один кустик, на следующее лето - 22 сортовых саженца английской лаванды Hidcote blue, потом – 250 кустов крымской лаванды сорта Синева. И, наконец, весной 2020 года девушка высадила более 1000 кустов на поле в деревне Воробьевка.

В будущем Аллена планирует расширить посадку и увеличить длину рядов. фото: Надежда Жданова

Выбрать место для нового Прованса не составило труда. У семьи Алены уже был участок в 40 соток. Последние пару лет им почти не пользовались, просто засевали травой. Позже взяли в аренду прилегающую территорию в пять гектаров, очистили ее от мусора, привели в порядок. Однако девушка признается, работы по благоустройству территории продолжаются.

На лавандовой ферме работает вся семья Алены - мама, брат, жена брата, сестра, племянники.

- Лавандовое поле в Черноземье требует большего труда и ухода, чем на Юге, где более жаркий климат и более подходящая для этого растения почва, - объясняет Алена. – Поскольку мы используем нашу лаванду для кулинарии и производства масла, то не применяем никакие гербициды, только ручной и механический труд. Это регулярная прополка и рыхление почвы, стрижка кустов три раза в год, стрижка газона раз в неделю, выравнивание кромки газона. Газон нам необходим не столько для эстетики, чтобы посетителям было приятно гулять между рядами, а для того чтобы обеспечить доступ к растениям в любое время года, иначе в сырую дождливую погоду на нашем черноземе просто не доберешься до кустиков.

В сезон на ферму каждый день приезжают десятки машин

О своей лавандовой ферме Алена активно рассказывает в социальных сетях. Летом 2021 года появилось много желающих посетить этот удивительный цветочный уголок. Однако хозяева фермы принимали только фотографов для пробных съемок и флористов за срезкой.

Этим летом ферма открылась для посетителей.

- В сезон к нам каждый день приезжали десятки машин. Конечно, многие хотят попасть на закате, чтобы сделать красивые фото. Но кто-то едет и просто полюбоваться красотой, надышаться лавандовым ароматом, - рассказывает Алена.

Всех желающих увидеть курский Прованс своими глазами, ждут в июне следующего года. фото: Надежда Жданова

В основном приезжают из Курска, Железногорска, Курчатова, но были и посетители из Орла, Белгорода, Москвы, Ульяновска, Перми, Санкт-Петербурга, Мурманска и Архангельска.

Сейчас сезон 2022 уже подошел к концу, но всех желающих увидеть курский Прованс своими глазами, ждут в июне следующего года.

Чем полезна лаванда?

- Лаванда поражает своей многогранностью. Это не просто красивое садовое растение. Ее можно использовать не только во флористике, но и в кулинарии, медицине, парфюмерии, - рассказывает Алена.

По мнению девушки, самое ценное в лаванде - эфирное масло. Оно обладает множеством полезных свойств: антисептическим и противовоспалительным действием; способствует заживлению укусов насекомых и небольших порезов; в косметологии используется для укрепления ногтей и ухода за кожей и волосами; в ароматерапии - для снижения тревожных состояний, усталости и бессонницы.

- Масло лаванды можно наносить на кожу, не разбавляя, можно добавлять несколько капель в соль для ванны, а также распылять его через диффузор перед сном. Главное, не перестараться, чтобы не получить бодрящий эффект, вместо успокаивающего, и, конечно, убедиться, что у вас нет на лаванду аллергии, - советует девушка.

Этим летом ферма открылась для посетителей. фото:Надежда Жданова

В планах у Алены – расширить посадку и увеличить длину рядов. В мае 2021 года посадки удалось расширить в два с половиной раза и на этом останавливаться девушка не собирается.

Кроме этого, на прилегающей территории планируют высаживать композиции с растениями, которые хорошо сочетаются с лавандой, например, с розами, спиреями. В этом году девушка уже занялась выращиванием в небольшом количестве ранункулюсы, георгин и циний.

Рецепты с лавандой

Лаванда – отличное дополнение для различных блюд. Особенно она хороша в десертах.

Алена поделилась с КП, в какие привычные рецепты ее можно добавлять.

«Приправа» для любого блюда

Перемолоть в кофемолке или ступке сухие цветы лаванды с сахаром и добавлять при приготовлении блюда в нужных пропорциях.

Лавандовый сироп

Приготовить лавандовый сироп и использовать его как ароматизатор или топпинг к десертам.

Для приготовления потребуется:

250 мл воды, три столовых ложки сухих неизмельченных цветов лаванды, 300 грамм сахара.

Воду с цветами лаванды подогреваем на среднем огне, не доводя до кипения, добавляем сахар, перемешиваем до тех пор, пока он полностью не растворится. Уменьшаем огонь и варим примерно 15 минут, помешивая. Снимаем с огня, даем настояться, а затем процеживаем.

Ароматизатор для молока и сливок

На 200 мл молока или сливок добавить две чайные ложки сушеной неизмельченной лаванды. Смешать, разогреть примерно до 60°. Снять с огня и дать настояться под крышкой. Потом процедить.

Этот настой можно использовать для приготовления любых десертов, содержащих молоко или сливки, например, мороженого, тортов.