Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Курске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Самое время для активного зимнего отдыха Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За окном – снежные сугробы, а впереди – новогодние праздники. Отличный способ провести эти десять дней весело и интересно – отправиться на лыжные склоны и ледяные горки. «КП» подготовила список мест, где вы сможете прокатиться с ветерком на лыжах, ватрушках и тюбингах.

Урочище «Солянка»

Адрес: Моква, остановка «Поворот на пионерские лагеря»

График работы: круглосуточно

Самая длинная лыжная трасса Курска. Она рельефная и имеет большой перепад высот. Подходит профессиональным лыжникам, любителям и новичкам: на выбор есть несколько кругов разной сложности с дистанцией от одного до шести километров.

Также здесь есть лыжный клуб «Алексеевский», тренера которого могут научить кататься на лыжах вас и ваших детей. Помимо этого, клуб предоставляет прокат лыжного инвентаря.

График работы клуба: ежедневно с 10:00 до 18:00

Номер: +7 (960) 695-51-51

Вело-лыжный парк «Шуклинка»

Адрес: район ТЦ «Метро»

График работы: круглосуточно

Трасса, которая отлично подойдет и для любителей, и для профессиональных спортсменов. Для новичков – равнинный круг длиной в один километр. А для опытных – с умеренным рельефом длиной два с половиной километра. Здесь можно кататься классическим и коньковым ходом.

Сейчас в этом месте каждый любитель может насладиться катание на лыжах. А когда выпадет еще больше снега – трассу укатают профессионально.

Урочище «Цветов лес»

Адрес: 1-я Гуторовская ул., 62

График работы: круглосуточно

Телефон: +7 (960) 681-77-77

Эта лыжная трасса предназначена для конькового и классического хода. Здесь имеется равнинный рельеф с пологими подъемами в двух вариациях – полтора и три километра. Подойдет как продвинутым спортсменам, так и любителям разного уровня подготовки.

Лыжная трасса на «Боевке»

Адрес: парк «Боева дача»

График работы: с 10:00 до 19:00

В этом году на Боевке для конькового хода оборудован специальный участок длиной в 500 метров. Есть и прогулочная трасса длиной в полтора километра. Можно спокойно погулять на лыжах по равнинному рельефу и насладится свежим морозным воздухом.

Горно-лыжный склон Слалом

Адрес: 2-й Вольный переулок, 1 (от дома в сторону леса)

Режим работы: вт-вс с 12:00 до 17:00

Номер: +7 (920) 720-05-46

Горнолыжный склон в Курске для любителей активного отдыха. На трассе находится бугельный подъемник.

Лыжная трасса и горка в парке-отеле «Арсеньево»

Адрес: Курчатовский район, деревня Нижнее Сосково, ул. Энергетиков, д.28

Режим работы трассы: с 10:00 до 16:00

Номер: +7 (960) 693-93-95

На территории парка-отеля «Арсеньево» появилась Тюбинговая трасса с автоматическим подъемником, а также прокат тюбингов. Перед спуском, сотрудники отеля проводят инструктаж и рассказывают обо всех важных моментах проката.

В «Арсеньево» есть и горка, с которой можно прокатиться на ватрушках.

Горка на Хуторской

График работы: ежедневно и круглосуточно

С появлением снега здесь всегда много людей, многие из которых приезжают из других районов города. Горка находится рядом с рекой Тускарь, но все ее уступки параллельны водоему, и упасть в него невозможно. Рядом с теми, кто катается на ледянках и тюбингах тренируются начинающие сноубордисты и любители горных лыж.

Горка на ул. Мирная

График работы: ежедневно и круглосуточно

Место на спуске к парку 50-летия ВЛКСМ. Каждый год горка пользуется спросом у любителей прокатиться на санках, ватрушке или тюбинге.

Также другие горки, которые обустроили сами жители, находятся во дворе дома Хрущева, 14, рядом со школой №43, в лесу около санатория «Соловьиные зори».

Надеемся, этот список будет вам полезен. Выбирайте место, которое пришлось по душе и вперед – покорять снежные вершины!