Залог успеха предприятия- люди!

15 марта свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства( ЖКХ), которые создают уют, удобство и комфорт жизни населения, обеспечивают социальную стабильность и общественный покой.

История Спецавтобазы по уборке города Курска началась более 26 лет назад. Фактически же предприятие начало зарождаться сразу после освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. В дальнейшем его неоднократно реорганизовывали, сохраняя основу деятельности – сбор и вывоз отходов.

Сегодня АО «САБ по уборке г. Курска» – это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Восточной зоны Курской области. За годы успешной работы предприятие приобрело уникальный опыт в обращении с отходами, который ежедневно применяется в работе и постоянно совершенствуется. Спецавтобаза обслуживает около 600 тысяч жителей Курской области и более 6 тысяч юридических лиц, где основой деятельности являются главные принципы национального проекта «Экология».

- Стараемся идти в ногу со временем, обеспечивая уют, удобство и комфорт жизни курян. Планомерно обновляем современной специализированной техникой автопарк, ведем работу по улучшению качества обслуживания населения, - рассказывает генеральный директор АО «САБ по уборке г. Курска» Андрей Рашитович Зинатулин. - Но самое ценное, что у нас есть- это люди. Коллектив предприятия- сплоченная команда профессионалов, преданных своей работе. Совокупный опыт работников в области обращения с отходами составляет около 4 000 лет успешной работы. Мы заботимся о том, чтобы наши сотрудники постоянно развивались и росли профессионально, были в курсе последних тенденций своей сферы и приобретали полезный опыт. Сегодня на предприятии работают почти 400 человек. В коллективе есть и опытные, с большим стажем сотрудники, и молодые специалисты. Много молодежи работает в абонентском и юридическом отделах. Так же много молодых людей среди водителей современной специализированной техники.

На протяжении 22 лет успешно трудится на предприятии Елена Николаевна Заволокина. Под ее руководством организована работа по заключению договоров с юридическими лицами, контроль начислений и поступлений платежей за оказанные услуги.

Конечно, основным персоналом Спецавтобазы являются водители и грузчики, заезжающие в каждый двор, работающие с раннего утра и до поздней ночи. Более 14 лет трудится водителем Алексей Игоревич Локтионов. Опытный специалист, которого отличает бережное отношение к вверенной ему технике. На протяжении всех лет он не допускает сбоя в работе машин и повышает свой профессионализм по мере обновления автопарка предприятия.

Также хочу отметить и Александра Дмитриевича Чевычелова, добросовестно работающего водителем погрузчика более 11 лет.

Можно много говорить о каждом работающем на нашем предприятии. Все, что удается сделать – это благодаря совместному труду: абонентского отдела (руководитель Я.А. Веденьёва), экономического отдела (руководитель Р.А. Овчинников), бухгалтерии (руководитель О.Н. Глазунова), юридического отдела (руководитель О.Л. Бугорская), коммерческого отдела (руководитель А.В. Миленина), полигона (начальник Д.В. Дорохин), технических служб (главный инженер С.А. Пузырей).

За организацию работы по сбору коммунального мусора отвечает отдел эксплуатации – выстраивающий графики вывоза отходов, принимающий заявки от потребителей. Возглавляет отдел Олег Владимирович Иванов, который не только умеет выстроить работу автотранспорта, но и организовывает взаимодействие с муниципалитетами при ликвидации несанкционированных свалок. Под его началом трудятся 9 человек, в том числе Ольга Валерьевна Коробкова, в ведении которой находятся контроль и учет специализированной техники и горюче смазочных материалов. Она работает на предприятии уже более14 лет, а начинала свою деятельность техником.

Все работники Спецавтобазы ежедневно трудятся для того, чтобы жителей региона окружал порядок и комфорт, чистота и бытовая красота. Спасибо им за упорный, незаметный, но крайне важный труд. Выбранное ими дело требует терпения, самоотдачи, а самое главное – умения работать с людьми. Желаю, чтобы у всех хватало энергии как для добросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей, так и для близких и родных людей

Пусть вокруг всё сияет безупречным порядком!