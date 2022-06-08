«С детства мечтал стать военным»: мама курянина Дмитрия Уланова, погибшего на Украине, рассказала «КП» о сыне

Дмитрий Уланов служил в десантных войсках

Уроженец города Обояни Курской области Дмитрий Уланов, Гвардии ефрейтор контрактной службы, участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 7 марта его жизнь трагически оборвалась во время выполнения воинского задания в городе Николаеве.

Подразделение 108 десантно-штурмового полка попало под минометный и артиллерийский обстрел. Дмитрий был санитарным инструктором. Со слов сослуживцев, будучи раненым, он оказал медицинскую помощь многим солдатам. За это бойцы до сих пор очень ему благодарны.

Дмитрий погиб, помогая другим. Недалеко от него подорвалась мина. Боец получил серьезное ранение и скончался от потери крови.

Дима был спортивным и активным ребенком

Мама Дмитрия, Елена Михайловна Дмитриева, рассказывает, ее сын очень любил спорт. С девяти лет в его жизни был бокс. Первый тренер молодого человека – уроженец Обояни Александр Лукин, также Дмитрий какое-то время занимался у Заслуженного тренера России Александра Рагозина. Александр Иванович не раз хорошо отзывался о талантливом парне.

Помимо этого, Дмитрий был курсантом военно-патриотического страйкбольного клуба «Порубежник». За участие в различных спортивных соревнованиях парень завоевал не одну награду и получил не одну грамоту.

- В школе Дима был активистом, участвовал во всех мероприятиях, пел, танцевал. Наверное, не было ни одного учителя, который бы его не любил, - делится Елена Михайловна. – Он хорошо общался и со всеми одноклассниками, продолжал поддерживать с ними связь даже когда уже окончил школу и ушел служить.

В школе Дмитрий участвовал во всех мероприятиях

Ответственным и целеустремленным Дмитрия вспоминает и его классный руководитель – учитель физики МБОУ «Обоянской СОШ №2» Наталья Мазуркевич.

- От сверстников Диму отличало чувство долга, отзывчивость, сильный характер, оптимизм, жизнелюбие, желание прийти на помощь человеку в трудную минуту, - говорит Наталья Вячеславовна. – Его мечтой было стать десантником. И он остался верен этой мечте. Дима обладал отличными актерскими способностями, был ведущим школьных и городских концертов, фестивалей, военно-патриотических митингов и акций.

«Научился читать по «Энциклопедии оружия»

Дмитрий с раннего детства интересовался всем военным. Когда у остальных детей были LEGO и машинки, парень играл лишь в солдатики.

- У Димы везде была армия, он даже читать научился по «Энциклопедии оружия», - признается Елена. – Откуда у него такая любовь к армии, не знаю, в семье военных у нас не было.

Дмитрий с девяти лет занимался боксом

После школы Дмитрий хотел поступать Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.М. Маргелова, но, к сожалению, не получилось вовремя подать документы. Поэтому, окончив 11 классов, парень отправился на службу в армию и спустя несколько месяцев заключил контракт. Молодой человек прослужил в десантных войсках в Новороссийске три с половиной года. Был в командировке в Сирии. За это получил медали «Участник военной операции в Сирии». За время военной службы участвовал во многих командных и общевойсковых учениях. Так, в 2019 году в составе команды 108 десантно-штурмового полка на Всероссийских соревнованиях был награжден медалью «Миротворец-2019».

В 2022 году Дмитрий снова хотел попробовать поступить в училище, и даже уже собрал все документы.

- Как мы узнали позже, так как у него были готовы документы на поступление, он мог и вовсе не участвовать в спецоперации. Но Дима все равно туда отправился, он не мог поступить иначе, таким был мой сын, - говорит Елена.

Последний раз Дмитрий выходил на связь 22 февраля

- Дима был в Крыму, позвонил, сказал, что сдает телефон и уезжает. Куда отправляется – не сообщил, лишь предупредил, что некоторое время на связь выходить не будет, - рассказывает мама бойца. – Такое случалось часто, Дима обычно нас не посвящал в подробности своей службы, да и не в первый раз оставался без телефона на долгое время. Последний раз мы с ним разговаривали 22 февраля.

О том, что сын участвует в военной спецоперации, Елена узнала 24 февраля, когда родные Дмитрия сами связались с частью, где парень служил.

- Мне сообщили о смерти сына 10 марта. Я не поверила. 12 марта мы позвонили в Министерство обороны, чтобы уточнить это. Там сказали, что Дима жив и скоро с нами свяжется. А 14 марта нам сообщили, что его не стало, - вспоминает Елена Михайловна.

Сквер имени Дмитрия Уланова

9 мая в Обояни состоялась торжественная церемония, посвященная присвоению городскому скверу, расположенному напротив площади Петрова, имени Дмитрия Уланова.

- Ко мне подошли ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, спросили, как я отнесусь к тому, что сквер будет носить имя моего сына. У меня было двоякое мнение на этот счет. С одной стороны, конечно, я бы хотела этого. С другой же – это очень больно. Однако я все равно решила согласиться, - рассказывает Елена Михайловна.

С инициативой по названию сквера выступили общественная организация «Союз десантников России», Ассоциация поддержки десанта Курской области «Соколы Маргелова», ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны войны в Республике Афганистан, депутаты и жители Обояни.

Скверу в городе Обояни присвоили имя Дмитрия Уланова

Похороны бойца состоялись 17 марта. Родные Дмитрия рассказывают, попрощаться с ним пришли несколько тысяч человек. На время прощальной церемонии было перекрыто движение во всем городе Обояни.

Приказом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Дмитрий Уланов посмертно награжден орденом Мужества.