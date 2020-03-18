На границе с Украиной прошли мобилизационные учения по борьбе с коронавирусом

В Курской области на границе с Украиной в автомобильном пункте пропуска «Суджа» региональные службы безопасности отработали приемы организации и проведения противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

По учебной легенде на многостороннем автомобильном пункте пропуска пограничники задержали машину с двумя пассажирами (жители Суджи, отец и сын), которые прибыли из Сумской области Украины. Во время проведения дистанционной термометрии у сына обнаружена температура 38 градусов. Выяснилось, что молодой человек прилетел из Италии в аэропорт Борисполь, далее добирался на рейсовом автобусе до Сум. Почувствовал себя плохо накануне вылета. На автовокзале в городе Сумы заболевшего встретил отец на личном автомобиле.

Во время учений отработана схема оповещения на всех этапах, оценена противоэпидемическая готовность медицинских организаций, соблюдение требований биологической безопасности при транспортировке, обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников всех задействованных органов.

- В учениях приняли участие не только медицинские службы, но и МЧС, МВД, ФСБ, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, служба медицины катастроф, - прокомментировала председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова. – Мы отработали алгоритм совместных действии. Проблема общая, и решения у нас тоже будут общие. Российское правительство принимает все меры, чтобы не допустить распространения инфекции в Российской Федерации. На сегодняшний день все случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей стране являются завозными. В Курской области относительно благоприятная обстановка: у нас заболевших нет.

Закончились учения в областной инфекционной больнице имени Семашко, куда условный больной был доставлен в специальной капсуле для уточнения диагноза и последующего лечения. Контактный пассажир отправлен на скорой в ЦРБ Суджи, где он также будет находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что режим повышенной готовности введен в Курской области 10 марта, а с 18 марта приняты дополнительные меры по безопасности и профилактике.