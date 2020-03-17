В Курской области на карантине по коронавирусу находится 91 человек

В Курской области принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, введен режим повышенной готовности, работает оперативный штаб. Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская в ходе пресс-конференции сообщила, что в регионе до 30 марта ограничено проведение мероприятий численностью свыше 500 человек.

— Основной мерой предотвращения распространения заболевания является разобщение, - отметила Ирина Григорьевна. — Поэтому мы ввели ограничения на проведение массовых мероприятий для бюджетных организаций, для коммерческих они носят рекомендательный характер. — Вводить жесткие карантинные меры нет оснований, но в случае изменения эпидситуации они будут ужесточены.

В инфекционной больнице им. Н.А. Семашко в настоящее время на обсервации находятся два человека, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области.

— Еще 89 человек находятся в домашних условиях на самоизоляции, - рассказал Олег Климушин, временно исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Курской области. — Это лица, которые прибыли с территории неблагополучных по заболеваемости регионов. Уклонистов от карантина у нас нет.

Все граждане, находящиеся на самоизоляции, обследуются на коронавирусную инфекцию. Исследование проводится дважды. Все результаты в настоящий момент отрицательные. Находящимся на карантине выдаются больничные листы по месту жительства на 14 дней самоизоляции.

Самостоятельно сдать анализ на новый вирус нельзя. Он берется только по показаниям, и платные медучреждения их тоже не делают.

Алгоритм действий Роспотребнадзора и практического здравоохранения по поводу выявления, обследования и изоляции при подозрении строго отработан. Семашко укомплектована всем необходимым оборудованием, персоналом и имеет специальный блок для размещения лиц с подозрением на коронавирус.

— 22 бокса в Семашко выделено на 44 пациента. На короноварирусную инфекцию обследуются все лица, госпитализированные с пневмониями, а также лица, которые находятся под наблюдением, - отметил Евгений Гориводский, начальник управления организации и развития медицинский помощи комитета здравоохранения Курской области. — В больнице имеется десять аппаратов искусственной вентиляции легких, в ближайшее время мы закупим еще четыре.

В связи со сложившейся обстановкой весенние каникулы в курских школах начнутся на несколько дней раньше, в Курске – с 23 марта.

— Сейчас прорабатывается учебный план, чтобы не пострадал образовательный процесс, - сообщил Владимир Гребенкин, заместитель глава администрации города Курска. — Во всех без исключения образовательных учреждениях проводятся профилактические меры.

Во время каникул школьникам не рекомендуются посещать массовые мероприятия. Всех курян также призывают меньше находиться в общественных местах, торговых центрах и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать контактов с людьми, которые выглядят нездоровыми, протирать дезинфицирующими средствами телефоны и банковские карты.

— Будьте ответственны за свое здоровье и своих детей, - обращается к курянам Ирина Хмелевская. — Не стоит подвергать дополнительному риску себя и членов своих семей, особое внимание уделите лицам пожилого возраста.