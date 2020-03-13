2020-03-13T13:46:22+03:00
Общество

Курянка шьет упряжь для лошадей и продает ее по всей России

В Обоянском районе возродили забытое ремесло
Ольга ДАНИЛОВА
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В мастерской кроме нее трудятся супруг и практикантка-помощницаВ мастерской кроме нее трудятся супруг и практикантка-помощницаФото: предоставлено пресс-службой
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Ольга Иванова по специальности ветеринар, но так получилось, что судьба и огромная любовь к лошадям побудили ее изучить основы старинной профессии шорника.

Сначала курянка покупала импортную упряжь, наколенники и другие приспособления, распарывала их, изучала детали и так вникала в технологию.

- Первое время, когда только начинала свое дело, приезжала на Курский ипподром с сумкой, ко мне относились с недоверием. Приходилось предлагать свои изделия и доказывать, что они хорошие, - вспоминает Ольга Иванова. - Сейчас все наоборот: мою работу знают и сами ко мне обращаются.

Постепенно накапливался опыт, а в голове появлялись собственные идеи о том, как сделать упряжь удобной и для наездника, и для лошади. Таким образом, увлечение превратилось в бизнес.

В мастерской кроме Ольги работают супруг и практикантка-помощница. Мастер говорит, что в упряжи самое главное – качество материалов. Она сама на ощупь отбирает листы кожи и только из них шьет.

В мастерской кожу сначала нарезают на ремешки нужной толщины, затем специальным инструментом в районе швов заготовку истончают, чтобы место соединения не травмировало животное. Удобство для лошади – в приоритете.

Скакуны в упряжи курского производства красуются от Курска до Хабаровска. Качественными изделиями из натуральной кожи интересуются даже зарубежные спортсмены, говорит мастер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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