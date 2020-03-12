В Курской области во дворах оборудуют площадки для спецтехники

Пожарно-спасательные подразделения часто не могут во дворах проехать к месту возгорания из-за оставленных автомобилей, блокирующих проезд. Крупногабаритной технике приходится на это тратить много времени, когда счет в таких ситуациях идет буквально на секунды.

Сейчас администрация Курска совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области принимает меры по оборудованию спецплощадок. В первую очередь этот вопрос будет решаться в юридической плоскости: готовятся изменения в правила благоустройства Курска, куда вносятся требования, предъявляемые к оборудованию таких площадок.

К зданиям многоквартирных жилых домов в девять и более этажей подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух сторон, ширина проездов составлять не менее шести метров, пояснили в ГУ МЧС России по Курской области.

В качестве пилотного объекта специалисты определили 17-этажный дом на проспекте Клыкова. Туда приехали сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области, чтобы проверить источники противопожарного водоснабжения и определиться с местом нанесения соответствующей разметки. К многоквартирному дому подъехала и автолестница, однако установить ее в соответствии с требованиями и достать до верхнего этажа не получилось из-за припаркованных вблизи автомобилей.

- Пожарные проезды и подъездные пути, площадки для расстановки пожарной техники, подъемных механизмов во внутридворовых проездах должны быть обозначены специальной светографической разметкой, - сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Дмитрий Севрюков. – Размер их составляет 6 на 15 метров. В обязательном порядке устанавливаются знаки «Стоянка запрещена» и соответствующие таблички с их обозначением.

За парковку личных автомобилей на этих площадках будут предусмотрены штрафы. Этот вопрос сегодня также прорабатывается совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области.

Опытом работы по оборудованию спецплощадок для спецтехники с курянами поделились коллеги из Москвы, где подобная проблема с местами парковки пожарно-спасательных автомобилей решена.