В Курской области более 40 человек находятся под наблюдением по поводу коронавируса

На данный момент под наблюдением (на обсервации) в больнице им. Н.А. Семашко находятся два человека, которые могли быть в среде возможного заражения. Они ехали в одном поезде с заболевшей женщиной из Белгородской области. У них взяты лабораторные анализы, результат отрицательный. В стационаре под наблюдением они будут находиться две недели, сообщили в Роспотребнадзоре регионе.

Кроме того, сейчас под домашним наблюдением находятся еще 39 человек – это туристы, а также те, кто вернулся из поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией.

В связи с эпидемиологически неблагополучной ситуацией в ряде стран мира и соседних регионах в Курской области подписано распоряжение Губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, граждане, посетившие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испании, а также другие государства с неблагополучной ситуацией) должны сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах прибывания в Курскую область по т. 8(4712) 32-43-19, 89207270689.

На время карантина (две недели) курянам необходимо оставаться дома, листок нетрудоспособности им выдадут на дому и проведут лабораторные исследования на наличие коронавируса в организме. А при ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры тела работникам на местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. В случае подтверждения информации о коронавирусе в помещении необходимо провести дезинфекцию.

Также, согласно распоряжению губернатора, организована работа поликлиник с приоритетом оказания медпомощи на дому больным с респираторными симптомами, посетившим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса, и пациентам старше 60 лет. Для этого обеспечено усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами вузов.

Помимо этого, все поликлиники готовы к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, а также отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Также в комитете здравоохранения Курской области подписан приказ «О дополнительных мерах по снижению рисков предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курской области».

Согласно этому документу, главными врачами принимаются незамедлительные меры по оснащению бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров, фельшерско-акушерских пунктов пульс-оксиметрами, средствами бесконтактной термометрии. Особое внимание будет уделяться гражданам группы риска, сейчас идет уточнение сведений о лицах старше 60 лет, а также о курянах, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на территории обслуживания медицинской организации.

- Заболевшие, если такие появятся, будут лечиться в инфекционной больнице им. Семашко, резерв коек есть и на базе городской больницы №4, подготовлен лагерь в Мокве, где смогут проходить двухнедельный карантин те, кто приехал из стран, где активен коронавирус, - отметила председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова.

Напомним, в качестве профилактики коронавируса стоит чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми, которые выглядят больными. Заболевание передается воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком. У зараженного повышается температура тела, утомляемость, боль в горле, мышцах и бледность. Все это сопровождается чиханием, кашлем, ознобом и заложенностью носа.