Герой Советского Союза Михаил Булатов: "У сапера второго шанса нет"

«Давайте не будем откладывать встречу!»

Незадолго до этого трагического события мне удалось побеседовать с этим без преувеличения легендарным, но вполне простым и земным человеком. Несмотря на неважное состояние здоровья и возраст, Герой Советского Союза Михаил Булатов сразу же согласился встретиться с корреспондентом «Комсомолки». Мало того, просил не откладывать интервью и сам назначил дату и время:

- Собираюсь в больницу, давайте не будем откладывать встречу, приходите в ближайшую субботу, часиков в одиннадцать. Перезванивать не надо, я вас буду ждать. Сейчас вот у меня ребята-поисковики, принесли только что вышедший очередной том курской Книги памяти. А в субботу подходите!

Ясно было, что, несмотря на возраст и состояние здоровья («Нужно вот подыскивать больницу, ноги что-то подводят», - уже при встрече поделился ветеран), Михаил Алексеевич как настоящий солдат Великой войны, к сожалению, один из немногих, кто еще оставался на этой земле, всегда готов был делиться своими воспоминаниями о тех событиях, живым свидетелем и участником которых он был.

Беседа наша продлилась больше часа. Даже спустя более полувека Михаилу Алексеевичу трудно было вспоминать события Великой Отечественной (часто именно это качество свойственно людям, по-настоящему пережившим страшные военные годы). То, о чем говорят вслух ветераны, – лишь малая толика того, что на самом деле пришлось пережить всем тем, кому было суждено окунуться в страшную пучину войны.

Михаил Алексеевич прошел фронт без единой царапины, будто кем-то особо храним. Сам он на этот счет имел весьма простое и обыденное мнение:

- Никаких амулетов и оберегов у меня не было и нет. Возможно, хранили меня мысли о своей семье. Именно о ней я думал всю войну – о маме, о младшем брате, - как они там. Вспоминал строчки писем из дома.

С супругой Михаил Алексеевич прожил всю жизньФото: Светлана ВОЛКОВА

«Заговоренные Булатовы»: все с войны вернулись домой

Война коснулась всех четверых братьев Булатовых из деревни Верхняя Санарка (ныне — Пластовский район Челябинской области). Старший брат Александр служил на Дальнем Востоке, воевал с Японией. Еще один старший - Василий - воевал в Финляндии, был тяжело ранен, долго скитался по госпиталям. Следующим шел Михаил. В ноябре 1942-ого его призвали в армию и направили на учебу в Орловское пехотное училище, находившее в эвакуации. Там он получил специальность сапера.

- Учили нас бывалые воины. Поэтому отрабатывали все навыки так четко и верно, что это очень пригодилось, когда попал на фронт, - вспоминал Михаил Алексеевич.

Младшего брата, Андрея, который и писал письма Михаилу на фронт, призвали уже в 1945-м, когда война фактически закончилась. Он служил в Ашхабаде. Отец, Алексей Филиппович, служил в трудовой армии во время Великой Отечественной. Булатовым посчастливилось - все вернулись с войны живыми домой.

Но, отступая назад, скажем, что в марта 1943-его, практически перед основным переломом в Великой Отечественной, 19-летний Михаил прибыл на фронт в саперное подразделение 235-й стрелковой дивизии, в составе которой прослужил до конца войны, показав себя опытным солдатом, которому в итоге практически в одиночку удалось совершить опасную операцию – открыть советским солдатам путь в неприступную крепость Кенигсберг.

Ювелирное дело сапера

О работе сапера Михаил Алексеевич говорил как о тонком и почти ювелирном деле:

- В противопехотных минах чека, которая предохраняет от взрыва – типа швейной иглы, настолько она тонка и коротка, что это ювелирная работа. Противотанковые мины не так опасны. Чтобы их взорвать, нужно давление до ста килограмм. А противопехотная, чуть пошевелил, и она взорвалась. Особенно когда ее в землю ставишь и присыпаешь землей, тут риск велик. Случаи бывали разные.

Разминировать много приходилось, минировать еще больше. Когда готовили Курскую Битву, весь тыл, где только мог танк пройти, все было заминировано. На случай, если нашу оборону противник прорвет и пойдет дальше.

Сапер всегда находится в полной боеготовности. Такова уж специальность - это одна из самых опасных профессий. Если снайпер стрелял и ошибся, он может второй раз стрельнуть, артеллирист не попал, он может еще один снаряд зарядить. А если сапер подорвался на мине, то он погиб.

С другой стороны работа сапера имела свои преимущества. Если пехота постоянно была на передовой и регулярно несла страшные потери, то работа саперов в основном велась в моменты затишья на фронтовой полосе. Сделав свое дело, они снова уходили в тыл.

- Мы относились к саперам переднего края, которые минируют, разминируют, переправу сооружают, чтобы войска прошли. Приходилось обезвреживать немецкие траншеи, минные поля, пропускать разведчиков в тыл к немцам, мастерить штурмовые мосты через небольшие речки.

После разгрома немцев под Сталинградом, когда стала образовываться Курская Дуга, у саперов было очень много работы. Чтобы пехота закрепилась, задача была - перед траншеей установить мины, проволочное заграждение, чтобы никто не мог добраться до переднего края.

Подразделение Булатова дислоцировалось возле деревни Вяжи на реке Зуша Орловской области. Здесь саперам, в числе которых был и Михаил, дали команду перед наступлением по ночам сооружать штурмовые мосты через реку.

- Наше подразделение довольно долго здесь стояло. За это время смогли как следует изучить эту небольшую речку, где у нее самые мелкие места, там и решено было сооружать штурмовые мосты. Сами мостики готовили в тылу в расчетом, что выбитые звенья во время форсирования, можно было бы оперативно заменить так, чтобы пехота без затруднения перешла на тот край.

Награду принимал из рук маршала Василевского

Контрнаступление через Зушу, которое так долго готовилось, прошло успешно.

- Было выбито всего несколько звеньев штурмовых мостов. Но бойцы брали опоры на плечи, пока другие солдаты преодолевали водную преграду.

Далее была Белорусская операция, где за проведение разведки боем в боях под Витебском, в июне 1944 года Михаил Алексеевич получил орден Славы 3-й степени.

При форсировании реки Лиелупе в Латвии в октябре 1944 Булатов сопровождал советские танки:

- Когда начинается наступление, танки идут, саперы обязательно должны быть рядом. Мне пришлось уже после Курской Битвы быть долгое время в таком танковом десанте, куда входило четыре-пять человек. В Белоруссии и Прибалтике мы таким образом сопровождали танки. Только не те, которые в наступление шли, а группу в 10-15 танков, которые должны обойти отступающих немцев и перекрыть им путь назад. И вот по таким обходным, неизвестным, дорогам саперы должны их сопровождать – где завал в лесу, где заминировано, где мост подорван. Трижды мне приходилось участвовать в подобном танковом десанте.

Конечно же, наш разговор не мог обойти события с легендарным разминированием практически в одиночку стратегического участка в районе шоссе «Кенигсберг — Раушен». За этот подвиг Михаилу Алексеевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 апреля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6276). Награду Булатов принимал из рук маршала Василевского.

Через минное поле

Операцию по разминированию поручили группе из четырех саперов под командованием Булатова.

- Когда наши войска к Кенигсбергу подошли, то не могли прорваться ни с одной стороны. Это 16 портов, которые бомбы не брали. Высшее командование решило, что нашей дивизии проламывать проход в Кенигсберг. Нужно было преодолеть метров 300 до дороги. Когда стали подбираться ближе, уже стало светать. Поначалу нас прикрывали низкие облака и утренний туман. Но Кенисберг построен так, что вокруг на 200 метров – чистое поле, ни одного деревца. И нас обнаружили. Одного бойца ранили. Мы полежали, пошли дальше. Еще одного убили. Остались вдвоем, затем третьего ранили. Остался я один. Но не будешь же возвращаться, не выполнив приказ.

И я стал добираться ползком в одиночку до дороги. Когда уже выбрался к ней, заметил, что асфальт вскорежен. Вскрыл его, а там - бомба. Я выкрутил взрыватель. Понял, что снаряд этот не мог один быть. Пополз по кювету, всего 24 штуки пришлось разминировать. Прополз дальше, убедился, что мин больше нет. 24 шутки – это уже целое минное поле!

Через несколько часов наши войска по открытой дороге ворвались в неприступную крепость.

Памятная доска на доме Героя в центре КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА

В Калининграде стоит памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову. А в Курске его имя носит одна из школ, расположенная неподалеку от дома Героя. На доме тоже есть табличка – «Здесь живет Герой Советского Союза Булатов Михаил Алексеевич».

Значит, память о еще одном Герое Великой Отечественной тоже живет.