Изобретатель российских кол-центров живет в приюте для бездомных

Как уже сообщала КП, в Курске недавно открылся единственный в области Центр для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Среди постояльцев приюта оказался и один из изобретателей первых российских кол-центров Евгений Миненков.

Как рассказывает Евгений, в свое время он создал генератор ПИН-кодов для электронных платежей. На основе его разработок были запущены в середине 90-х и первые кол-центры в России. Изобретатель говорит, что в частности является обладателем авторских прав на разработку, которая легла в основу службы о товарах и услугах „Что? Где? Почем?“.

Миненков рассказывает, что сам курянин, но жизнь его помотала по свету. Сначала трудился старшим электромехаником на траулере. Последнее время, около десяти лет, занимался в Москве информационными разработками. Работал даже в Сколково.

Но несколько лет назад он попал в аварию и стал стремительно терять зрение. Практически все деньги на тот момент у изобретателя были вложены в проект, реализовать который не удалось. Миненков продал дом в Брянске и потратил все сбережения, чтобы спасти зрение. Вернулся на родину в Курск, какое-то время жил у знакомого, но в итоге практически оказался на улице.

- Узнал, что открылся приют для бездомных и решил прийти сюда, - говорит изобретатель.

По словам Евгения, среди постояльцев, а приют рассчитан на 32 человека, практически нет опустившихся людей - алкоголиков или наркоманов. Просто люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

У Евгения уже появились некоторые перспективы - в Курске ему предложили временную работу. Шансы, что жизнь у изобретателя снова наладится, появились. Еще бы поправить подорванное здоровье.

Родные у Евгения Миненкова есть, дети живут в Калининграде, но беспокоить их своими проблемами изобретатель не хочет. Надеется, что сможет справиться с ними сам.