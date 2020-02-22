2020-02-22T22:45:00+03:00
Происшествия

Изобретатель российских кол-центров живет в приюте для бездомных

Евгений Миненков практически потерял зрение, все сбережения и крышу над головой
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Евгений Миненков не стал просить помощи у родных, а его дети даже не знают, что отец живет в приюте. Фото 46 твЕвгений Миненков не стал просить помощи у родных, а его дети даже не знают, что отец живет в приюте. Фото 46 тв
Изменить размер текста:

Как уже сообщала КП, в Курске недавно открылся единственный в области Центр для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Среди постояльцев приюта оказался и один из изобретателей первых российских кол-центров Евгений Миненков.

Как рассказывает Евгений, в свое время он создал генератор ПИН-кодов для электронных платежей. На основе его разработок были запущены в середине 90-х и первые кол-центры в России. Изобретатель говорит, что в частности является обладателем авторских прав на разработку, которая легла в основу службы о товарах и услугах „Что? Где? Почем?“.

Миненков рассказывает, что сам курянин, но жизнь его помотала по свету. Сначала трудился старшим электромехаником на траулере. Последнее время, около десяти лет, занимался в Москве информационными разработками. Работал даже в Сколково.

Но несколько лет назад он попал в аварию и стал стремительно терять зрение. Практически все деньги на тот момент у изобретателя были вложены в проект, реализовать который не удалось. Миненков продал дом в Брянске и потратил все сбережения, чтобы спасти зрение. Вернулся на родину в Курск, какое-то время жил у знакомого, но в итоге практически оказался на улице.

- Узнал, что открылся приют для бездомных и решил прийти сюда, - говорит изобретатель.

По словам Евгения, среди постояльцев, а приют рассчитан на 32 человека, практически нет опустившихся людей - алкоголиков или наркоманов. Просто люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

У Евгения уже появились некоторые перспективы - в Курске ему предложили временную работу. Шансы, что жизнь у изобретателя снова наладится, появились. Еще бы поправить подорванное здоровье.

Родные у Евгения Миненкова есть, дети живут в Калининграде, но беспокоить их своими проблемами изобретатель не хочет. Надеется, что сможет справиться с ними сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курском районе горела квартира
Под Курском обнаружили артснаряды
В детском саду под Курском подрались две мамы
Житель Курской области убил и закопал сожительницу
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
Курских пенсионеров переведут на платежную систему «Мир»
В Курской области работает мобильная бригада помощи семьям
В субботу в Курской области будет по-весеннему тепло
В Курской области по поводу коронавируса наблюдались 14 человек
Пьяный курянин пытался дать взятку полицейскому
На курянина завели дело за оскорбление полицейского
Курское «Динамо» обыграло венгерский «Шопрон»
В Курске пройдет спортивный праздник
В Турции завершился учебно-тренировочный сбор курского «Авангарда»
Курянин украл у своей девушки 14 золотых украшений
В Курской области насчитали почти полторы тысячи промпредприятий
Где погулять в Курске на Масленицу?
Под Курском после реконструкции открыли пожарное депо
Курянин перевел мошенникам 130 тысяч за покупку прицела
Юных курян приглашают принять участие в фестивале детского творчества
В работе курских приставов нашли нарушения
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу
В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги