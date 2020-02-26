2020-02-26T10:01:03+03:00
Общество

Сушильные машины на курском «Экотексе» будут остановлены

Суд удовлетворил иск комитета экологической безопасности и природопользования
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Администрация Курской областиФото: Администрация Курской области
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Суд полностью удовлетворил иск регионального комитета экологической безопасности и природопользования к ООО «Экотекс». Сушильные машины, являющиеся источником выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, будут остановлены до тех пор, пока предприятие не установит на них газоочистное оборудование, которое должно обеспечить соблюдение нормативов выбросов, а также пока не будет установлена санитарно-защитная зона предприятия в соответствии с государственными требованиями и нормами СанПиНа.

«Судебное решение вступает в силу в течение месяца, если оно не будет обжаловано. Мы считаем, что суд услышал наши доводы и те доказательства, которые мы привели, оценил их и принял, на наш взгляд, законное и мотивированное решение», - рассказал председатель административно-правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями. После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

Внеплановая проверка, проведенная Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, установила превышение в воздухе содержания вредных веществ. Это могло повлечь за собой загрязнение атмосферного воздуха, причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. На основании этих данных региональный комитет экологии подал иск в суд о приостановке деятельности предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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