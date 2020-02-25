В Курске волонтеры спасают едва не погибшую от истощения слепую собаку

Когда Злату нашли волонтеры, на нее было жутко смотреть. "Полуживой скелет!" - вот что первое приходило на ум при взгляде на это измученное животное с совершенно потухшими, полными смирения глазами. Она едва стояла на ногах, но покорно шла за человеком на поводке, стараясь идти по земле или траве, так как по твердой поверхности ей было слишком сложно идти.

У Златы была открытая гноящаяся рана на правой передней лапе, через воспаленную плоть проглядывала раскромсанная кость. Кроме того в двух местах на теле выступали опухоли. И при всем этом в ней все же узнавалась порода. Злата - русская гончая. Даже на грани жизни и смерти в ней сохранялась красота и благородство породы.

- Злата не привыкла к общению с человеком, вероятно, ее хозяин с ней никогда не разговаривал и точно не гладил, подобных проявлений любви собака не знала и не воспринимает их и сейчас, ей они непонятны. Она очень послушная, превозмогая боль и бессилие, моментально покоряется, если чуть сильнее потянуть поводок, она привыкла подчиняться. Судя по всему, хозяин был жесток с ней, и она к этому привыкла, - считают волонтеры.

Злата прекрасно знает машину и любит ее.

Постаревшую и ослепшую, хозяин просто вывез собаку подальше от дома и выкинул в зиму, на верную и страшную гибель.

Результаты обследования в клинике указывали на то, что судя по состоянию органов, собака всю свою жизнь содержалась в жутчайших условиях. Скорее всего она жила в темном холодном помещении, от чего пострадали глаза и почки, питалась нерегулярно костями и объедками, не пригодными в пищу для собак.

У животного - хронический энтерит, хронический пиелонефрит со множественными кистами, плюс собака практически слепая после жизни, проведенной в темноте. Но у Златы прекрасный нюх и она ориентируется на него.

Как она получила свою жуткую травму лапы - неизвестно. Доктора говорят, что так травмы получаются либо когда лапу скальпирует колесо автомобиля, либо сильный удар железной воротины. То ли собака бежала за машиной, то ли "добрые люди" покалечили ее. Животное мерзло и умирало от голода и боли на глазах у людей, на скотном дворе при монастыре, куда привел ее нюх.

Злате предстоит операция на сломанной лапе, но после того, как спадет отек и очистится рана. Сейчас собака находится на передержке, где ей будет оказан необходимый уход.

- Хочется помочь собаке узнать, что такое тепло, что такое забота, что такое нормальная, теплая и сытная, собачья еда и добрые человеческие руки! – говорят волонтеры.

Друзья, Злате требуется помощь в оплате ветеринарных услуг, а так же бинты, мазь Левомеколь, Цефотаксим (Цефтриаксон), мягкие корма.

Передать посылку для Златы можно через администратора группы https://vk.com/id343771903

Реквизиты для оказания помощи:

карта СБ 5469330010895369 (карта на имя Елены Александровны).

р/с 40703810300200000151 в ПАО "Курскпромбанк" БИК 043807708, ИНН 4629019959, КПП 463201001, ОГРН 1024600001458, к/с 30101810800000000708 в Отделении Курск ул.Ленина, 13.