Курянка трое суток провела в лесу, утоляя жажду снегом

ЧП произошло в Хомутовском районе Курской области. Тревогу забили родные 49-летней курянки, которая не вернулась домой. Два дня родные, по их словам, искали женщину своими силами, но затем отчаялись, решили, что могло произойти самое плохое, и пошли наконец в полицию. Родственники написали участковому заявление о пропаже женщины и попросили начать ее поиски.

Как сообщили КП-Курск в УМВД, полиция сразу же начала розыск курянки. Прочесывали местность вокруг дома женщины, в том числе и близлежащий лес. Там и нашли пропавшую. К счастью, женщине удалось выжить в лесу без еды и подмоги.

На момент, когда ее обнаружили, обессиленная курянка лежала в овраге. На вопрос, как ей удалось выжить зимой в лесу без каких-либо припасов, женщина ответила, что трое суток утоляла жажду подтаявшим снегом. Также она смогла соорудить себе лежанку из веток, на которой спала, чтобы окончательно не замерзнуть.

Потерявшись, несчастная забрела аж за восемь километров от дома и вряд ли могла бы оттуда выбраться самостоятельно. Тем более, что к моменту, когда ее нашли, курянка была практически обессилена и очень замерзла. К счастью, погода в Курской области держится необычно теплой для февраля. Днем столбик термометра - на отметке около нуля.

Спасенную женщину доставили в больницу. Сейчас за ее состоянием следят медики.