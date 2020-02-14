2020-02-14T09:46:25+03:00
Общество

10-летнюю Катю Немцову, которая пыталась спасти тонущую подругу, наградили посмертно

Трагедия произошла в Курске в январе
Ольга ДАНИЛОВА
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Катя погибла, пытаясь спасти подругуКатя погибла, пытаясь спасти подругуФото: предоставлено пресс-службой
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 10-летнюю Катю Немцову из Курска, которая всеми силами пыталась спасти провалившуюся под лед девочку.

"КП" подробно рассказывала об этом жутком случае. Несчастье произошло в Сеймском округе Курска в середине дня, в воскресенье, 26 января. Две школьницы-подружки девяти и десяти лет гуляли возле реки, которая протекает через город. Девочки зашли на лед, но ледяная корка треснула.

9-летняя подруга Кати первой провалилась под лед реки Сейм. Несмотря на ситуацию, сопряженную с риском для собственной жизни, Катя бросилась на помощь подруге, пытаясь вытащить ее из воды, установило позднее следствие. Однако хрупкий лед не выдержал, и оба ребенка оказались в ледяной воде. К сожалению, им обеим не удалось спастись.

Сообщение о трагедии поступило в МЧС региона в 15.58, кто-то из очевидцев набрал номер 112. Но когда на место ЧП приехали спасатели, скорая и полиция, было уже поздно. Спасти малышек не было никаких шансов.

- Как только спасатели приехали на реку, начались поисковые работы, которые проводили сотрудники группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, - рассказали в МЧС.

Примерно около двух часов потребовалось, чтобы найти тело одной из утонувших курянок. В 17:57 спасатели подняли из реки 10-летнюю школьницу.

ЧП произошло примерно в 800 метрах от улицы Присеймская Курска.

В Курской области этой зимой стоит непривычно теплая погода. Столбик термометра в Курске колеблется у отметки около нуля.

После этого трагического случая в Курской области объявлен запрет на выход на лед.

"Совсем юная Катя проявила безграничную смелость и решительность ради спасения жизни другого человека. Ее поступок - пример отзывчивости и милосердия не только для сверстников, но и для многих взрослых. Большой подвиг этой маленькой девочки навсегда останется примером высокой нравственной и человеческой оценки", - говорится в официальном сообщении Следственного Комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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