Программа мероприятий, приуроченных с 77-летию освобождения Курска

К 77-летию освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков в областном центре пройдет множество праздничных мероприятий.

По 10 февраля в библиотеках города пройдет цикл книжно-иллюстративных выставок «Литературный хронограф «#КурскОсвобождение_77». До 20 февраля в Детской художественной школе № 2 им. А.А. Дейнеки будет работать выставка «Не ради славы и наград…».

7 февраля

В 8.30 МБУК ЦД «Спутник» (Магистральный пр-д, 13Д) состоится тематическая программа «И помнит мир спасенный…».

В 9.30 состоится возложение венков и цветов в памятных местах Железнодорожного округа города Курска «Минувших дней святая память», местечко Горелый лес воинское захоронение, памятный знак «Защитникам Отечества».

В 11.00 в центре досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31) пройдет тематическая программа «Уходили солдаты на фронт» и благотворительный кинопоказ х/ф «Несокрушимый».

В 11.00 в Курском доме-интернате ветеранов войны и труда - тематическая программа "Любимый город".

В 12.00 в Центре народной культуры «Русь» (ул. Обоянская, 26) - тематическая программа «Героям курянам, посвящается…!».

В 12.00 в Центре досуга «Мир» тематическая программа «Дорогой огненных лет».

В 12.00 в школе № 37 пройдет военно-спортивный праздник «Мы Родину не подведем».

В 12.30 в концертном зале детской филармонии «Ритм» - воспитательное мероприятие «И помнит город наш спасенный».

В 13.00 в Центре досуга «Сказка» (проспект Дружбы, 18) - тематическая программа «И пусть поколения знают».

В 14.00 в Курской областной государственной филармонии (пл. Перекальского, 1) пройдет III Патриотический форум «Курск – город великой Победы».

В 14.00 в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса - историко–познавательная программа «Есть дата в снежном феврале».

В 16.00 в МБУК ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59) – тематическая программа «Встреча поколений. 8 февраля – для Курска день особый!».

8 февраля

В 9.00 в выставочном зале «Курск – город воинской славы» состоится открытие выставки «Мужеству забвенья не бывает».

В 9.30 церемония возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 10.00 в Курской областной государственной филармонии (пл. Перекальского, 1) - выставка-экспозиция музеев образовательных учреждений города Курска «Неугасима память поколений».

В 10.30 в Курской областной государственной филармонии (пл. Перекальского, 1) городское торжественное собрание, посвященное 77-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков,

В 11.00 в спортивном центре «Восток» (ул. 2-я Рабочая, 22) пройдет турнир по гольфу в формате «Чип-энд-патт».

13.30 – 17.00 на Площади Советов пройдет военно-патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» (выставка военной техники Курского территориального гарнизона, работа полевой кухни).

9 февраля

В 13.00 в Концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится запуск акции «Красавица Победы 2020».

10 февраля

В 10.30 в Детском парке на площади Перекальского - городская военно-спортивная игра «Быстрее! Выше! Сильнее!» Детский парк (ул. Перекальского, 1 а).

В 14.20 в городском культурном центре «Лира» состоится тематическая программа «Мой город Курск».

11 февраля

В 15.00 в Центре детского творчества пройдет круглый стол «Мир без войны».

11, 19, 20, 27 февраля в учебных заведениях города пройдет ХVII городской гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!».

14-16 февраля - фестиваль работающей молодежи «Юность», центр имени В. Терешковой, м. Моква.

19 февраля - форум кадетских классов «Кадетство – выбор молодых!», средняя общеобразовательная школа № 37.