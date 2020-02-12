2020-02-12T12:33:27+03:00
Наука

Курский экзоскелет пройдет «тест-драйв» на МГОКе

Ученые и производственники ведут совместную доработку изобретения
Ольга ДАНИЛОВА
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Компанию привлекла возможность использовать изобретение курских ученых в целях повышения безопасности и эффективности работы ремонтных службКомпанию привлекла возможность использовать изобретение курских ученых в целях повышения безопасности и эффективности работы ремонтных службФото: предоставлено пресс-службой
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Промышленный экзоскелет , разработанный в Юго-Западном государственном университете, на днях был презентован представителям российских компаний, в том числе Металлоинвеста.

Суть курского изобретения состоит в увеличении силы мышц человека и расширении амплитуды движений за счет внешнего каркаса - экзоскелета. Ноу-хау может быть использовано при подъеме тяжелых грузов, перенося физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас.

Стоимость оборудования - около 800 тысяч рублей за полную комплектацию. В 150 тысяч рублей обойдется облегченный вариант без дополнительных функций.

Изобретением заинтересовались представители Металлоинвеста. Компанию привлекла возможность использовать изобретение курских ученых в целях повышения безопасности и эффективности работы ремонтных служб, а также представителей профессий, связанных с тяжелыми условиями труда.

- Сейчас ведется проработка договора между Михайловским ГОКом и ЮЗГУ об обучении пяти-десяти сотрудников основам использования экзоскелетов. В рамках договора будет проведена апробация двух опытных образцов в производственных условиях – для доработки конструкции с учетом специфики комбината и определения возможности массового использования, - рассказал Андрей Миронов, директор по оборудованию Михайловского ГОКа.

Специалисты комбината пришли к выводу, что конструкция экзоскелета нуждается в доработке. Сейчас этим совместно занимаются ученые и производственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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