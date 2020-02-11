В Курске собирают деньги на инвалидную коляску для 12-летней Ники

Светлана Фройнд одна воспитывает двух детей – 12-летнюю Веронику и ее 16-летнего брата. Семья живет на пенсию, так как работать у мамы не получается, практически все свое время она уделяет уходу за дочерью и ее реабилитации. Еще при рождении врачи поставили девочке диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, подвывих левого бедра, ЗПРР и другие заболевания. Но Вероника старается не отставать от жизни – учится на дому, к ней приходит педагог. Девочка обожает уроки Монтессори и занятия с психологом.

Цена вопроса - 160 тысяч рублей или Почему в России до сих пор собирают деньги на лечение детей

Сейчас Вероника Бубликова нуждается в специальной коляске, деньги на которую собирают всем миром. Правда, из необходимых почти 160 тысяч рублей пока удалось собрать всего четыре тысячи…

Буквально недавно Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции вынужден был отвечать на вопрос, почему в России всем миром собирают деньги на лечение больных детей. Ответ был таков - люди должны получать медицинскую помощь бесплатно:

- Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина, но в целом… люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе детей и прежде всего детей.

К сожалению, в реальной жизни все не так гладко, как на словах. Около года назад Веронике провели реконструкцию левого тазобедренного сустава.

- Восстановление после операции идет тяжело. У девочки постоянные боли. Одна отдушина – выйти на прогулку. Инвалидную коляску пришлось одолжить у друзей. Иначе беда, пришлось бы сидеть дома, - рассказывает мама девочки. – Сам поход на улицу доставляет девочки большое удовольствие, а еще это возможность подышать свежим воздухом, пообщаться со сверстниками.

Узнав о беде, на семью вышли представители Благотворительного фонда «Я Верю» и предложили собрать средства на коляску для Вероники через свой официальный сайт. Каждый может внести свой посильный вклад в приобретении новой коляски для Ники. Она поможет маленькой курянке передвигаться, общаться, гулять.

По закону коляску семья может получить через ФСС, но предложенные варианты не подходят особенному ребенку.

«Берите, что дают, другого не получите»

До этого через ФСС мама получала уже для Ники комнатную коляску несколько лет назад.

- В ФСС говорят: «Берите то, что дают, вы потом другого не получите». Полученная нами несколько лет назад коляска рассчитана на вес 75 килограмм! И тоже нам не подходит. Но так выдают - не соблюдая индивидуальные параметры. А когда родителям говорят: «Берите то, что дают, а то потом ничего не увидите», они соглашаются на то, что им предлагают, - рассказывает мама девочки. - Не факт, что и на этот раз коляска, когда будет закупка, нам подойдет по параметрам. А хочется, чтобы Нике было хорошо, позиционирование не вредило. Это очень важно в нашем случае. Зачем нам коляска, которая будет только ухудшать состояние ребенка?

- И все же вы обращались в ФСС?

- Конечно, когда прооперировались и приехали домой, я сразу стала в ФСС на очередь. Это было в мае или июне 2019 года. Мне предложили коляску из закупки, которая у них была. Это была просто коляска для инвалидов, а нам нужна коляска для ДЦП, которая «растет» вместе с ребенком. Ведь ее выдают на четыре года. В той, которую нам предложили, спинка не растет, ступеньки не растут, на следующий год она нам будет просто маленькая. В лифт она не заходит. Мы по городу ездим на такси, так как не везде ходит троллейбус, куда можно поместить коляску. Но самое важное – это позиционирование в коляске. Для ДЦП все коляски идут по размерам, чтобы можно было подрегулировать ее под рост ребенка.

Нам сказали, делайте индивидуальную детализацию на ребенка и тогда мы, возможно, сделаем для вас индивидуальную закупку. Но в Курске нет врачей-реабелитологов, кто бы сделал детализацию. Нужно платить деньги. А нам коляска нужна сейчас – это наши ноги.

Наталья Листопадова, уполномоченный по правам ребенка в Курской области, прокомментировала ситуацию так:

- Если это прописано в индивидуальной программе реабилитации, то однозначно ФСС должен обеспечить.

Тем временем мама Вероники не теряет надежды, что если не чиновники, то добрые люди обязательно ей помогут.

«Как хорошо, когда есть дочь! Как хорошо, когда есть дочь, Как солнце яркая, точь-в-точь! Такая ласковая и родная, Такая добрая и золотая! Волшебный, сказочный цветочек, Счастливый, нежный ангелочек, Луна, что освещает ночь... Как хорошо, когда есть дочь!!!!», - пишет женщина на своей странице в соцсети.

Редакция «КП»-Курск» направила официальный запрос в ФСС региона с просьбой прокомментировать ситуацию и помочь в решении проблемы с обеспечением необходимым средством реабилитации Вероники Бубликовой.

Вся актуальная информация о ситуации с Вероникой Бубликовой есть в группе соцсети - Бубликова Вероника. Нужна помощь на лечение!