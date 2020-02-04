2020-02-04T15:06:13+03:00
Экономика

На МГОКе протестировали средства защиты

На комбинате представили различные перчатки отечественного производства
Ольга ДАНИЛОВА
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Сотрудники комбината с интересом примерили новые образцы и задали вопросы по поводу их состава и качестваСотрудники комбината с интересом примерили новые образцы и задали вопросы по поводу их состава и качестваФото: предоставлено пресс-службой
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На Михайловском ГОКе протестировали средства защиты. Мероприятие проходило в рамках месячника защиты рук. Специалисты ОТиПБ, начальники участков и мастера подразделений опробовали универсальные перчатки для низких и высоких механических нагрузок с двумя видами манжет, с напульсниками в виде резинок и с широким раструбом (крагой), трехслойные водоотталкивающие, перчатки с вкладышем для работы на морозе, перчатки из термостабилизированного нитрила и с натуральной основой. К слову, вся представленная продукция – отечественного производства.

Сотрудники комбината с интересом примерили новые образцы и задали вопросы по поводу их состава и качества.

Ведущий специалист отдела планирования ремонтов обогатительной фабрики Роман Хромычкин рассказал, что на обогатительной фабрике работают специалисты разных профессий, где требуется применение средств защиты рук:

- Все пожелания сотрудников по качеству перчаток мы передали сегодня поставщикам. Ведь наша цель – чтобы людям было комфортно и безопасно работать.

Представитель поставщика перчаток Дмитрий Жуков также отметил, что компания заботится о своих работниках, уделяет большое внимание качеству средств защиты:

- Приятно работать с такими коллективами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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