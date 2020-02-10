2020-02-10T12:27:45+03:00
Экономика

На МГОКе завершается строительство дробильно-конвейерного комплекса

ДКК состоит из нескольких важных объектов
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На финальном этапе находится строительство ДПУНа финальном этапе находится строительство ДПУФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Cтроительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) в южной части карьера Михайловского ГОКа завершается. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года. ДКК рассчитан на производительность 15 млн тонн в год.

Запуск этого проекта позволит перерабатывать запасы высококачественной руды и значительно сократить затраты на доставку горной массы на фабрику.

Дробильно-конвейерный комплекс МГОКа состоит из нескольких объектов. Принимать руду, доставляемую большегрузными самосвалами и измельчать ее в двух стадиях дробления, пока исходные куски в 1200 мм не уменьшатся до 150 мм, будет дробильно-перегрузочная установка (ДПУ). Она состоит из надземной части и пяти подземных технологических этажей. Перемещать дробленую горную массу с нижних горизонтов на самый верх карьера будут две части конвейера - 130-метровая соединительная и 700-метровая крутонаклонная. На поверхности уже выполнен монтаж штабелеукладчика на погрузочно-складском комплексе, сейчас строится складской конвейер.

По словам руководителя проекта строительства ДКК Вадима Конюхова, на финальном этапе находится строительство ДПУ:

- Завершаем армирование и бетонирование последнего, пятого этажа подземной части. Выполняем монтаж оборудования, систем водоснабжения, отопления, вентиляции.

Также идет и сооружение нового для комбината способа транспортировки - канатной дороги, предназначенной для доставки на ДПУ технического персонала, ремонтных бригад и запасных частей. Скорость подъема с нижнего горизонта на борт карьера и обратно с помощью канатки составит четыре минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курске остается неблагополучный пункт по болезни Ньюкасла
О логистике и «бережливом производстве»
В Курчатове Курской области назначили нового начальника полиции
Курские спортсмены стали победителями турнира «Русская зима»
В Курске пенсионерку задержали за кражу сумки с деньгами
Куряне стали хранить больше денег на банковских вкладах
Вратарей курского «Авангард» будет тренировать Александр Жидков
В Курске молодую пару подозревают в краже детской коляски
На Масленицу курянам обещают сюрпризы
«Мираторг» дополнительно инвестирует в АПК
За выходные в Курской области задержали 22 пьяных водителя
СК проверяет гибель курского пенсионера на пожаре
Курские пожарные спасли трех человек из горящей квартиры
В Курске нашли авиабомбу весом 25 килограмм
В Курской области усилится ветер
В Курске отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В Курске ребенку-инвалиду больше трех лет не выдавали рецепты на бесплатные инсулиновые иглы
В Курске под утро загорелся жилой дом
Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Курские чиновники проверили, установил ли свинокомплекс дополнительные системы очистки