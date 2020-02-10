На МГОКе завершается строительство дробильно-конвейерного комплекса

Cтроительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) в южной части карьера Михайловского ГОКа завершается. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года. ДКК рассчитан на производительность 15 млн тонн в год.

Запуск этого проекта позволит перерабатывать запасы высококачественной руды и значительно сократить затраты на доставку горной массы на фабрику.

Дробильно-конвейерный комплекс МГОКа состоит из нескольких объектов. Принимать руду, доставляемую большегрузными самосвалами и измельчать ее в двух стадиях дробления, пока исходные куски в 1200 мм не уменьшатся до 150 мм, будет дробильно-перегрузочная установка (ДПУ). Она состоит из надземной части и пяти подземных технологических этажей. Перемещать дробленую горную массу с нижних горизонтов на самый верх карьера будут две части конвейера - 130-метровая соединительная и 700-метровая крутонаклонная. На поверхности уже выполнен монтаж штабелеукладчика на погрузочно-складском комплексе, сейчас строится складской конвейер.

По словам руководителя проекта строительства ДКК Вадима Конюхова, на финальном этапе находится строительство ДПУ:

- Завершаем армирование и бетонирование последнего, пятого этажа подземной части. Выполняем монтаж оборудования, систем водоснабжения, отопления, вентиляции.

Также идет и сооружение нового для комбината способа транспортировки - канатной дороги, предназначенной для доставки на ДПУ технического персонала, ремонтных бригад и запасных частей. Скорость подъема с нижнего горизонта на борт карьера и обратно с помощью канатки составит четыре минуты.