Курян приглашают отправиться «По следам дракош»

В воскресенье, 9 февраля, в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона покажут мультфильм производства Германии «Кокоша-маленький дракон. Приключения в джунглях», 6+. Приходите на предсеансовое мероприятие в 12.30 и отправляйтесь «По следам дракош».

Быть может, маленькие дракоши оставили свои следы на стекле?.. И их нужно только проявить и отпечатать. Именно так предлагают поступить педагоги Центра детского творчества, которые подготовили для юных курян увлекательный мастер-класс по монотипии. Это уникальная печатная техника, сочетающая в себе графику и живопись. Слово происходит от греческих «monos» - единый и «tupos» - отпечаток. А суть техники заключается в нанесении красок на ровную поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу. Мягкость в очертании форм сближает монотипию с акварелью.

Веселый аниматор предложит детворе порезвиться и пошуметь, чтобы выманить дракош из своих укрытий. Но, конечно, чтобы получше узнать повадки этих загадочных животных, нужно будет познакомиться и со спецлитературой на тематической книжной выставке от Курской областной научной библиотеки имени Николая Асеева. Сказочные существа предстанут и на выставке рисунков учащихся Детской школы искусств №2 имени И.П. Гринева.

А потом гостям предложат поработать над волшебной раскраской – эта работа началась меньше месяца назад на одном из мероприятий «Кино в театре». Уникальная карта Курска была разработана в преддверии 1000-летия нашего любимого города сотрудницей Кинофонда, художницей Светланой Бондаревой. Может, и там затерялись какие-то следы загадочных древних цивилизаций… На большом полотне благодаря детишкам оживут и заиграют всеми цветами радуги курские достопримечательности.

Ну а в итоге дракоша, конечно же, найдется. И предстанет во всей красе на огромном экране в большом зале драмтеатра. Первая часть мультфильма «Кокоша - маленький дракон» вышел в Германии 6 лет назад и очень полюбился российским зрителям. Его продолжение «Приключения в джунглях» является самостоятельным фильмом и поведает о том, как герои проведут свои каникулы…

Кокошу и его лучшего друга Оскара родители отправляют в летний лагерь для юных драконов и драконесс. Дикобразов туда не берут, поэтому друзья разрабатывают тайную спецоперацию по нелегальной отправке к месту отдыха их подруги дикобразихи Матильды, без которой друзья никуда. Но веселое и увлекательное путешествие неразлучной троицы очень быстро превратится в опасное приключение… Их поджидает племя негостеприимных Водяных Драконов, а джунгли кишат прожорливыми и очень голодными растениями…

Начало киносеанса - 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование по телефону (4712) 54-76-75. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.