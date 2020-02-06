Мэрия Курска признала трамвайный маршрут № 3 нерентабельным

Мэрия Курска уже не раз озвучивала свою позицию по поводу трамвайного маршрута № 3. Чиновники считают, что для бюджета маршрут выгоднее убрать, а рельсы сдать в лом. С каждым годом здесь все меньше пассажиропоток, а причина в том, что трамваи здесь в последние годы стали ходить крайне нерегулярно. Несколько лет назад маршрут сократили, несмотря на возмущение местных жителей, многие из которых пользовались этим социально значимым видом транспорта.

Ломать - не строить или как "тройка" сходила с рельсов

Печальное положение "третьего" маршрута в очередной раз в красках обрисовали чиновники мэрии. На сей раз - заместитель главы администрации Курска Василий Волобуев. Хотя, получается, сами же муниципалы маршрут до такого состояния и довели. Фактически его развалили. Но, как гласит народная мудрость, - ломать - не строить. В данном же случае осталось дело не хитрое - только доломать. Основная работа в этом направлении уже проделана:

- Разворотное кольцо на участке улица Ольховская – завод «Волокно» было построено в 1959 году. С тех пор на этом отрезке пути проводился только текущий ремонт, - констатировал чиновник мэрии. - В 2018 году специалисты ООО СК «Стройсервис» (г. Тверь) провели на этом участке проверку технического состояния путей и установили, что на отрезке от улица Ольховская – завод «Волокно» износ шпал составлял 90%; рельс - 70%. Специалисты выдали заключение, что возобновление движения трамваев здесь возможно только после капитального ремонта. 28 сентября 2018 года движение трамваев по маршруту №3 на этом перегоне было закрыто.

Динамика снижения пассажиропотока на трамвайном маршруте №3 прослеживается на протяжении последних пяти лет, когда на этот маршрут, видимо, совсем махнули рукой местные власти. Если в 2014 году трамвай на этом маршруте перевозил более одного миллиона человек в год, то в 2018 году, еще до закрытия аварийного участка - 153 тысячи человек в год.

Предложение мэрии - закрыть еще одну часть маршрута

Протяженность участка улица Ольховская – завод «Волокно» - порядка шести километров в двух направлениях. Ориентировочная стоимость капремонта одного километра трамвайного пути - около 30 миллионов рублей. На весь перегон понадобится как минимум 185 млн рублей. Еще девять километров пути требуют серьезного текущего ремонта, подсчитали в мэрии.

- Рентабельность маршрута №3 составляет всего 28%. В год он приносит не более трех млн рублей прибыли, причем – 1,5 млн – субсидия из бюджета. Если закрыть еще одну часть маршрута № 3 до улицы Сумской, высвобожденные деньги можно направить на ремонт других участков и подвижного состава, - предложил замглавы Василий Волобуев.

К сожалению, в мэрии сейчас берут в расчет только убыточность маршрута, которая стала следствием развала трамвайного сообщения на этом отрезке. А вот социальную значимость трамвайной сети в Курске, похоже, местные чиновники не берут в расчет. Хотя, скажем, на такие "социально значимые вещи", как скандально известные "лавочки-надгробия" и новый фонтан на улице Ленина, у мэрии деньги чудесным образом и очень быстро нашлись.

В любом случае, перспективы трамвайного маршрута № 3 администрация города Курска планирует вынести в ближайшее время на общественные обсуждения. Но, кажется, судьба "тройки" в Курске предрешена.