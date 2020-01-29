В Курске из проруби достали пьяного мужчину

29 января около двенадцати часов дня инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС по Курской области Александр Гречишников и Андрей Кулешов патрулировали берега Тускари на Боевке. К спасателям подошли люди и рассказали, что на льду находится какой-то мужчина.

Инспекторы направились к указанному месту. В проруби, оборудованном для купания так называемых любителей моржевания, находился пьяный мужчина. Спасатели достали его из воды и передали в руки подоспевших медиков. Спасенного курянина доставили в больницу.

Несмотря тонкий лед и предупреждения спасателей, куряне продолжают выходить на тонкий лед, большей частью – это, конечно, рыбаки, которые не в силах отказаться от любимого занятия.

— Больше всего людей мы наблюдаем на водохранилище поселке Щетинка Курского района, - рассказывает Александр Гречишников, - в выходные дни одновременно насчитывается несколько десятков человек. В некоторых местах толщина льда там доходит до десяти сантиметров, но он совсем не прочный, а рыхлый и неоднородный.

Серьезной проблемой по-прежнему остается выход к водоемам детей, в этом году тонкий лед стал причиной гибели двух несовершеннолетних. Напомним, что 26 января в Сеймском округе Курска две школьницы-подружки девяти и десяти лет гуляли возле реки Сейм. Девочки зашли на лед, но ледяная корка треснула, и дети провалились в воду и утонули. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Главное управление МЧС России по Курской области еще раз напоминает всем жителям и гостям региона о том, что выходить сейчас на водоемы чрезвычайно опасно. Проводите разъяснительную работу с детьми о недопустимости игр вблизи воды, не оставляйте их по возможности без присмотра.