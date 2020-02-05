Почти 150 студентов пройдут до мая практику на МГОКе

Около 150 учащихся железногорских колледжей с января по май пройдут производственную практику на Михайловском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест»). В частности, молодежь имеет возможность поработать на фабрике окомкования. Это важнейший передел технологической цепочки, адрес самых инновационных решений последних лет. Пройти производственную практику на таком передовом производстве – значит, получить серьезный профессиональный опыт.

Студенты работают на комбинате под началом опытных наставников. Среди них - машинист газодувных машин обжиговой машины №3 Артем Жудинов.

- Практикант Виталий Арзамазов уже не первый мой подопечный, - рассказывает рабочий. – Моя задача – показать ему производственный процесс, объяснить, как работает оборудование, научить правилам охраны труда.

Какова технология производства сырых окатышей, какая температура в обжиговых печах, куда направляются обожженные окатыши в дальнейшем, как устроена очистка воздуха - на все эти и многие другие вопросы в ходе практики отвечают наставники.

Своими впечатлениями от практики делится студент Александр Анпилогов:

- В колледже мы проходили эти темы, но на практике это выглядит куда интереснее! Мне очень хотелось бы после учебы работать на МГОКе.