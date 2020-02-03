"Фабрика идей" собрала более трех тысяч рацпредложений

Итоги реализации "Фабрики идей" Бизнес-Системы Металлоинвеста стали известны на Михайловском ГОКе. «Добро» технического совета предприятия в 2019 году получили 3043 предложений вместо планируемых - 2500. Из них 2316 уже нашли свое воплощение в производстве. Больше всего предложений представили ремонтно-механическое управление, управление железнодорожного транспорта, обогатительная фабрика и рудоуправление. А больше всего сотрудников в чсисле рационализаторов оказалось среди работников дренажной шахты.

Так, машинист-инструктор рудоуправления МГОКа Владимир Козыров предложил оборудовать шагающие экскаваторы специальной площадкой у входной двери в корпус:

- Моя идея поможет упростить техническое обслуживание экскаватора ЭШ-10/50 в зимний период. Во время работы машины площадка находится в сложенном положении и закреплена фиксатором. Но если возникла необходимость, допустим, смазки рычага, она легко откидывается, и работник может быстро и, самое главное, безопасно провести работы.

Дорожный мастер УЖДТ Артем Поспелов решил проблему снега, который забивает стрелочные перводы. Он предложил удалять щебень из так называемого шпального ящика до середины шпалы:

- Это позволит освободить пространство для снега, его основная масса будет скапливаться именно там и не будет мешать работе стрелочного перевода. Также это упрощает процесс очистки от снега и снижает трудозатраты».

А "Фабрика идей"-2020 уже приглашает к участию коллектив предприятия. Автору любой идеи, одобренной Техническим советом, - вознаграждение! Сотрудники комбината смогут направить свои рацпредложения со своего смартфона через чат-бот в Viber.