2020-02-03T11:51:53+03:00
Экономика

По итогам 2019 года Металлоинвест продемонстрировал рост производства

Компания обнародовала операционные результаты
Ольга ДАНИЛОВА
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Объем производства железной руды за 12 месяцев 2019 составил 40,2 млн тонн (-0,3% г/г).Объем производства железной руды за 12 месяцев 2019 составил 40,2 млн тонн (-0,3% г/г).Фото: предоставлено пресс-службой
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Металлоинвест («Компания») – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, объявил операционные результаты за 12 месяцев и 4 квартал 2019 года.

- В 2019 году Компания успешно завершила один из этапов стратегической комплексной программы развития, нацеленной на улучшение качества продукции. Была запущена технология тонкого грохочения на Михайловском ГОКе. Выход на полную мощность четырех секций тонкого грохочения в четвертом квартале 2019 года позволил произвести концентрат с более высоким содержанием железа. Также реконструирована обжиговая машина на МГОКе, что дало Компании возможность нарастить производство окатышей премиального качества.

Таким образом, за двенадцать месяцев 2019 года Компания продемонстрировала рост производства и отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ). Их доля в общем объеме отгрузки железорудной продукции составила 72%.

Объем выплавки стали за 2019 год сократился на 3,7%, что в основном обусловлено реконструкцией гибких модульных печей на Уральской Стали и отработкой на них новой технологии производства стали, - отметил Андрей Варичев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест.

• Объем производства железной руды за 12 месяцев 2019 года составил 40,2 млн тонн (-0,3% г/г). В четвертом квартале производство железной руды сократилось на 2,2% кв/кв. Такая динамика обусловлена изменением структуры реализации продукции, изменением качественных характеристик добываемой руды, а также выпуском концентрата с более высоким содержанием железа в результате выхода на полную мощность четырех секций тонкого грохочения на МГОКе, что в свою очередь привело к снижению физических объемов производства

• Выпуск окатышей за 12 месяцев 2019 вырос на 1,5% г/г и составил 28,1 млн тонн. Рост связан с завершением капитального ремонта ОМ-2 на ЛГОКе и реконструкции ОМ-3 на МГОКе, оптимизацией длительности ремонтов оборудования, а также изменением структуры производства окатышей. При этом, в четвертом квартале 2019 года объем производства сократился на 4,3% кв/кв в основном в связи с проведением планового капитального ремонта обжиговой машины на ОЭМК

• За 12 месяцев 2019 года Компания произвела 7,9 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 0,5% выше показателя за 12 месяцев 2018. При этом в 4 квартале 2019 года объем производства вырос на 5,6% кв/кв в результате завершения в 3 квартале 2019 года плановых капитальных ремонтов УМ-1,2 на ОЭМК и на комплексах ЦГБЖ-1,2 на ЛГОКе, а также увеличения объемов производства продукции на более производительном комплексе ЦГБЖ-3

ИСТОЧНИК KP.RU

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