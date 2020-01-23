В центре Курска горит кафе "Последнего героя"

Пожаре в кафе, расположенном в самом центре Курска по адресу Красная площадь, 7, начался вечером 23 января.

В шестом часу вечера очевидцы позвонили в ГУ МЧС России по Курской области и сообщили, что полыхает кафе "Мимино" в Первомайском парке - это одно из любимых мест отдыха горожан и гостей Курска, главный городской парк. Здесь же расположены различные аттракционы. Но, к счастью, в парке было в этот момент немного людей, все-таки зима, аттракционы не работают.

К счастью, пострадавших нет - в помещении находилось десять человек, их эвакуировалиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

В кафе тоже было всего несколько посетителей, меньше десятка, плюс персонал.

Погибших, пострадавших нетФото: Яна ШЕЛЕСТ

- На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Прибывают дополнительные силы. Объявлен ранг пожара № 2, - уточнили в МЧС региона.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже горела мансарда. Точная площадь пожара сейчас уточняется.

По предварительным данным пожар начался на чердакеФото: ГУ МЧС России по Курской области.

К счастью, погибших, пострадавших нет. Люди успели выбежать наружу. МЧС сообщило, что из помещения кафе эвакуировано десять человек.

Кафе "Мимино" только недавно стало принимать посетителей. Изначально это кафе было построено на средства, которые выиграл курянин, победитель проекта "Последний герой" Сергей Одинцов.