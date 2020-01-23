В Курске появился приют для животных

Проблема безнадзорных животных в Курске по-прежнему остается актуальной. Бродячие собаки вполне комфортно себя чувствуют в городе, притом не только на окраинах и пустырях, но и в самом центре. Животные не только вольготно отдыхают на газонах, но зачастую сбиваются в стаи и бегают по улице, навевая ужас на горожан. Периодически поступают сигналы об их нападении на людей.

В деревне Чаплыгина под Курском построили новые комфортные вольеры, территорию огородили забором.

И здесь уже появились первые питомцы. В рамках контракта, заключенного между Администрацией города Курска и АО «Спецавтобаза по уборке г.Курска» с 6 по 20 декабря 2019 года на территории города отловили 33 собаки. Всех животных в соответствии с действующим законодательством простерилизовали, привили, и после завершения карантинного периода их возвратят в места отлова. В конце прошлого года, помимо вывоза мусора, у предприятия появилась и функция по отлову безнадзорных животных. Был организован соответствующий отдел и набран штат специалистов.

В 2020 году АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» также планирует заниматься отловом безнадзорных животных, и не только в областном центре.

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Безнадзорным животным – идеальные условия

— Наш пункт передержки рассчитан на сто собак. Начали мы строить вольеры в декабре, в настоящее время там продолжаются ремонтно-строительные работы, - рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» Виктор Беликов.

Вольеры отличаются добротностью и прочностью, внутри каждого просторные будки, где могут укрыться питомцы в случае непогоды. Сотрудники животных кормят и поят.

— На сегодняшний день в Чаплыгина 30 вольеров, содержится в них 37 собак, - говорит заместитель начальника управления ветеринарии Курской области Владимир Демин. — Питанием, водой, должным уходом животные обеспечены, в вольерах чисто, просторно. Пожалуй, не каждый может создать для своего питомца аналогичные условия даже у себя дома.

Примечательно, что на территории пункта передержки имеется помещение для ветеринарного врача и самая настоящая операционная. Весной сотрудники «Спецавтобазы» займутся благоустройством территории.

— Мы также планируем сделать вольер для выгула и благоустроить территорию, в том числе обеспечив ее зелеными насаждениями, - уточняет Виктор Беликов. — Куряне смогут приехать, посмотреть на собак и выбрать себе питомца по душе, и все это в комфортных условиях.

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Как работает пункт передержки

На сегодняшний день схема отлова бродячих животных, в основном это собаки, хорошо отработана. Работа ведется по программе ОСВВ — «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат».

— Собак отлавливаем по заявкам, - поясняет Виктор Алексеевич. — Наши сотрудники оперативно выезжают по звонку, отловленных собак привозят в пункт передержки, где их осматривает ветеринар. Животных помещают на карантин, стерилизуют, делают необходимые прививки, вешают бирки.

После всех необходимых процедур собак выпускают в привычную среду обитания, откуда их и забрали. Что касается агрессивных животных, то они остаются жить в приюте пожизненно. Закон категорически запрещает усыплять животных в приютах, только если ветеринаром установлено, что оно страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».

Сотрудники «Спецавтобазы» обращаются к курянам с просьбой не мешать их работе. Численность собак в городе велика, это может создать определенные проблемы для людей. Попавшие в приют животные больше не будут давать потомства и количество бездомных стай в областном центре значительно сократится.