«Военка» возвращается!

КП уже рассказывала, что в январе в Курске торжественно открыли военный учебный центр. На его базе будут готовить сержантов запаса для Вооруженных сил РФ.

Специально для участия в этом мероприятии приехал заместитель начальника 2-го управления Главного управления кадров Министерства обороны РФ Игорь Науменко. С открытием военного учебного центра в ЮЗГУ вновь вернулась военная кафедра.

Во время работы прежней военной кафедры более восьми тысяч человек получили здесь военно-учетную специальность. Теперь и у сегодняшних студентов появилась возможность без отрыва от основных занятий стать обладателями военного билета.

Мотострелки и военные разведчики

Первыми обучающимися ВУЦа стали 108 молодых людей. Из них 72 человека поступили на специальность «Командир мотострелкового отделения». Еще 36 студентов учатся на командиров отделения войсковой разведки. Всего на обучение в центре претендовали более 300 человек.

Будущие сержанты прошли серьезный отбор, который включал как физическую, так и психологическую подготовку. Кроме того, одним из ключевых условий успешного зачисления была успеваемость.

Всего в Центре занимается сейчас около 300 курсантовФото: предоставлено пресс-службой

Хорошие шансы на поступление в этом наборе были у Владислава Холина. Он официально стал первым кандидатом на зачисление - быстрее всех подготовил необходимый набор документов и прошел предварительный этап. С прохождением основного этапа проблем у парня тоже не было.

— Обучение в военном учебном центре – для меня возможность получить не только хорошее образование, но и свое первое звание в жизни, — говорит Владислав. – Если успешно пройду обучение, то, думаю, хотел бы попробовать себя в военном ремесле. Но пока все мои мысли только об учебе. Что касается формы, то она очень удобная, не сковывает движения и хорошо продувается. Я с удовольствием ее ношу!

- Молодые люди будут проходить обучение два года. Затем их направят на полигон на месячные военно-учебные сборы. Там же они примут присягу и получат военные билеты о прохождении срочной военной службы. В случае успешного окончания военного учебного центра курсантам служить уже не надо, - поясняет начальник военного учебного центра Евгений Лысенко.

Материально-техническая база курского военного учебного центра впечатляет. Перед началом занятий на пятом этаже главного корпуса сделали капитальный ремонт, а учебные классы и кабинеты оборудовали современной компьютерной и мультимедийной техникой, стендами и плакатами по тематике изучения военно-профессиональных дисциплин. ВУЦ также оснащен учебным стрелковым оружием, измерительными и оптическими приборами военного назначения.

Конкурс – три человека на место!

Между тем зачисление студентов в военный учебный центр при университете состоялось гораздо раньше – еще 1 сентября. Конкурс был – три человека на место.

Причину такого ажиотажа объяснить легко: после двух лет обучения в ВУЦ студенты смогут получить свое первое воинское звание – сержант запаса. А после окончания обучения в вузе, начать военную карьеру, подписав свой первый контракт, либо выбрать для себя профессию, не связанную с военной службой – на выбор.

День знаний стал официальным стартом обучения будущих сержантов. Каждую субботу они ходили на теоретические и практические занятия. А 13 января на площадке перед главным корпусом вуза уже продемонстрировали первые результаты четырех месяцев занятий на «военке».

Заместитель начальника 2-го управления Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, полковник Игорь Науменко, зачитал поздравление от руководства Министерства обороны РФ, подготовленное начальником Главного управления кадров Министерства обороны, генерал-полковником Виктором Горемыкиным:

- Организация военного обучения в вузе подчеркивает высокую степень доверия к коллективу. Университет, в свою очередь, демонстрирует готовность решать важнейшие государственные задачи. Уверен, что вместе нам удастся внести свой вклад в повышение обороноспособности страны.

То, что в курский вуз, наряду с некоторыми другими учебными заведениями страны, вернулась «военка» - лишь первый шаг, на очереди – расширение.

В планах курян – готовить не только сержантов, но и офицеров. Обсуждается даже возможность обучения в ВУЦ девушек. Слово – за Министерством обороны!

30 подтягиваний и три километра за девять с половиной минут

То, что интерес к обучению в ВУЦ у студентов есть, это факт. Претендентам на вакантные места нужно было продемонстрировать свою физическую подготовку, чтобы пройти отбор. Из почти 300 кандидатов на этом этапе «срезались» почти 130 человек. Оставшимся предстояло пройти три этапа: бег на сто и 3000 метров, а также подтягивание.

— Нашей основной целью было – проверить общую физическую подготовку претендентов, — рассказывает подполковник запаса, и.о. начальника военного учебного центра Андрей Улинцев. – Уже первый день показал, что ребята подошли к подготовке с полной ответственностью. Результаты были очень высокие.

Военный учебный центр оборудован по всем требованиямФото: предоставлено пресс-службой

Кстати, минимальные и рекомендуемые показатели соответствуют аналогичным при зачислении в высшие военные учебные заведения. Для того чтобы продолжить борьбу необходимо было как минимум четыре раза подтянуться, пробежать сто и 3000 метров за 15,4 секунды и 14 минут 50 секунд соответственно. 100-бальные критерии заметно выше: 30 подтягиваний, 11,8 секунды на 100 метров и 9 минут 30 секунд на три километра.

Все кандидаты на вакантные места стремились показать свой максимум, тем самым увеличив шансы на поступление. У каждого из них была своя мотивация. Студент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Алексей Васильев был нацелен на поступление в военный учебный центр для того, чтобы исполнить свою мечту.

— Многие говорят, что обучение в военном учебном центре – простой способ получить военный билет. Но этот путь не для меня. Я изначально хотел поступать в военное училище, поэтому это для меня второй шанс, — говорит Алексей.

Но не только спортивные результаты повлияли на конечный итог. Также немаловажным критерием стала успеваемость. Только студенты, не имеющие проблем в обучении, имели шанс поступить в военный учебный центр.

«Работать спустя рукава не получится»

Вообще же в военный учебный центр зачисляют обучающихся на первом курсе бакалавриата, а также на первом или втором курсе специалитета. На первом этапе отбора подать документы может любой желающий, отвечающий этому критерию. Для этого достаточно собрать необходимый набор документов и передать его в военно-мобилизационный отдел университета. Далее потенциальный кандидат идет в военкомат по месту жительства, где проходит стандартную для солдат-срочников медицинскую комиссию и профессионально-психологическое тестирование.

По окончании вуза ребята смогут выбрать между военной службой и гражданской специальностьюФото: предоставлено пресс-службой

Результаты передают в университет для дальнейшего отбора. В военном учебном центре могут проходить обучение только молодые люди, имеющие категории годности к военной службе «А» и «Б» (годен к военной службе и годен к военной службе с незначительными ограничениями). Итоги профессионально-психологического тестирования также повлияют на будущее молодых людей. Приоритет при поступлении имеют студенты с первой или второй категорией профессиональной психологической пригодности. Обладатели третьей категории могут рассчитывать на поступление лишь при наличии свободных мест, во вторую очередь.

Планируется, что Министерство обороны РФ в дальнейшем создаст комиссию, куда войдут представители ведомства, военного учебного центра и вуза. Специалисты оценят заключения военкомата и проведут экзамен по физической подготовке.

Еще один важный нюанс: если студент зачислен в центр, но затем отчислен из университета, он теряет возможность обучаться в ВУЦ. В обратную сторону это правило не работает: при отчислении с «военки», учеба в вузе по основной специальности продолжается.

— Учебный день в военном учебном центре разделен на девять академических часов, —поясняет подполковник запаса, и.о. начальника военного учебного центра Андрей Улинцев. – Шесть часов – на аудиторные занятия, затем время на самостоятельную подготовку, а также на уход за вооружением и военной техникой. Много времени уделяется строевой и физической подготовке. Одно из главных условий обучения в центре – ноль пропусков занятий. Те, кто думают, что смогут работать спустя рукава, быстро поймут, что были не правы.