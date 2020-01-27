Курский алиментщик сменил пол и переехал в другой город

Житель Курска задолжал 800 тысяч рублей алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В отдел судебных приставов он по повесткам не приходил, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял.

В ходе розыска должника приставы получили информацию, что мужчина может находиться в Московской области. Для проверки полученной информации в УФССП России по Московской области направили разыскное задание. Выяснилось, что алиментщик живет теперь в Дзержинском.

- Адрес проживания должника установили. Пристав пришел по адресу проживания разыскиваемого и встретил женщину, внешне похожую на алиментщика. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а он сам. Мужчина переехал, сменил пол и поменял паспорт, - рассказали в УФССП региона.

Судебный пристав-исполнитель попросил должника объяснить причины неисполнения судебного решения, а также предупредил его об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.

Теперь ждут, когда должник начнет рассчитываться.