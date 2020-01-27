2020-01-27T16:35:21+03:00
Экономика

Дни информирования: системный диалог по ключевым вопросам

Как работает «обратная связь» на одном из ведущих предприятий Курской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Цель «Дней информирования» - встреч руководителей компании с сотрудниками предприятий - в постоянном диалоге по ключевым вопросамЦель «Дней информирования» - встреч руководителей компании с сотрудниками предприятий - в постоянном диалоге по ключевым вопросамФото: предоставлено пресс-службой
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Дни информирования стали уже традиционными на предприятиях компании «Металлоинвест». День информирования прошел и на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа. Тема - итоги работы в 2019 году, задачи на 2020 год и стратегические цели компании.

Основные результаты работы Михайловского ГОКа в 2019 году таковы: впервые в истории предприятия производство по итогам года составило более 15 млн тонн железорудных окатышей. Запущена первая очередь тонкого грохочения – передовой технологии в обогащении железорудного концентрата. Стартовала реализация второй очереди – строительство нового корпуса дообогащения концентрата с доведением содержания железа в нем до 70%.

А задачи на 2020 год таковы: дальнейшая реализация инвестиционных проектов и планов по обновлению оборудования, цифровая трансформация компании, автоматизация ремонтных процессов, обучение персонала в рамках программы «Корпоративный университет».

К слову, среднемесячный доход работника МГОКа за 2019 год (с 13-й зарплатой) составил 49 605 рублей. Это на 12,7% выше по сравнению с 2018 годом. Возможность повышения доходов сотрудников в 2020 году будет рассмотрена на Социальном совете Металлоинвеста, который состоится в ближайшие две недели.

По словам директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой, насущная необходимость сегодня – понимание каждым сотрудником задач Компании, сути и цели происходящих на предприятии изменений, ситуации на рынках:

– Для руководителей принципиально важно получать своевременную обратную связь из каждого подразделения о возникающих вопросах и проблемах в работе, слышать и учитывать предложения любого уровня. Только единым сплоченным коллективом, в режиме постоянного диалога, мы сможем создать устойчивую Компанию.

С другой стороны Дни информирования дают возможность рядовым сотрудникам задать интересующие вопросы, послушать руководителей компании.

- Нам рассказали о том, какие задачи сегодня стоят перед всеми комбинатами и что ждет нас впереди, какие направления развития выбирает Металлоинвест. Думаю, особенно для молодых работников это важно, - отметил помощник машиниста экскаватора Александр Мартынюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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